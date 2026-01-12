霸凌無所不在！跨越加害者、受害者與旁觀者視角 生命樹挑戰人性黑白定義

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

成軍15年的生命樹，去年7月開啟全新音樂計劃，帶著新歌登上北流「享綠生活派對」和「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，並於平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15 週年感謝祭」。而新歌〈黑羊〉MV 今（12）日正式上線。作品取材於求學階段的故事，延伸每個人在成長過程可能遇到的霸凌議題，透過不同視角呈現受害者、加害者及旁觀者視角，顛覆心中對黑白的定義。

生命樹主唱小王子自爆叛逆學生時代，慶幸我不甘被體制馴服，才換來自由靈魂。（圖／植光土壤音創提供）

生命樹與新銳導演吳昭晨團隊歷經半年討論，終於將〈黑羊〉的畫面語彙定義出來。場景拉回學生時期，重返校園。佑群飾演同儕眼中格格不入的「害群之馬」，無論對錯是非，同學們集體霸凌成為唯一答案，甚至連師長也放任事件發生。小王子在劇中始終以旁觀者的姿態存在，看似男主角在黑暗中唯一的浮木，卻始終保持著一種清冷的距離。當他終於在關鍵時刻伸出援手，那份遲來的協助，卻意外成為壓垮駱駝的最後一根稻草，將男主角推向萬劫不復的深淵。這份殘酷的真相，在最後一刻徹底打碎了長年偽裝的善意，引領觀眾走進「迷光之門」留下耐人尋味的開放式結局。

在 MV敘事中，男主角佑群戲份吃重，必須在體能與情感的極限邊緣，演繹內心世界與現實崩塌的重疊。他如同一隻「黑羊」，在眾人的推擠與唾罵中一路退向邊緣，最後更被推上命運的刑台，從高空直線墜落。那種宛如經典恐怖片《大法師》般的吊掛鏡頭，將受害者內心血淋淋的墜落感如實定格，畫面令人不寒而慄。吊臂拍攝進行時，早已抵達片場的小王子，親眼目睹這場將內心痛楚具象化的視覺衝擊。起初他雖感到屏息與些許恐懼，卻在鏡頭的張力中看見了情感被徹底提煉的生命力，直呼：「感覺雖然可怕，但好想實際體驗看看，這種將痛苦轉化為畫面的過程太震撼了！」

主唱小王子在旁看著佑群年紀輕輕便能精準駕馭如此沉重的角色，直誇對方敬業。談起學生時期，小王子爆料自己算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為，唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景，「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」作為生命樹的「內耗王」，如今他也找到方法讓自己擺脫內耗。





