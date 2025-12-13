霸凌爭議後遭切割！虞書欣被新劇官方取關

▲虞書欣在爆出霸凌等爭議後，至今都沒做出回應，而近日，她被新劇《一念江南》官方取關微博，還刪光她官宣貼文，讓外界猜測是在大動作切割。（圖／微博@虞書欣Esther）

[NOWnews今日新聞] 中國女星虞書欣日前接連爆出爸爸公司放高利貸、霸凌其他女星等爭議，導致甜妹人設直接崩壞，狂掉300萬粉。而她從8月爆發爭議至今都沒有做出回應，還連累原定在9月開拍的新劇《一念江南》不斷延期開拍時間。不料事隔多個月後，有眼尖網友發現，《一念江南》官方微博刪除了有關虞書欣官宣主演的貼文，還直接取消關注她微博，而男主角王安宇則依然在關注名單內，被認為是大動作切割虞書欣。

虞書欣與王安宇主演的陸劇《一念江南》原定於9月開機，但在開拍幾天前劇組卻突然宣布調整拍攝計畫，男女主角虞書欣與王安宇也都缺席開機活動，敏感時間點引發熱議。而在延期3個月後，近日有眼尖網友發現，《一念江南》官方微博刪除了在6月發的官宣虞書欣擔任女主角的貼文，還直接取消關注虞書欣，雖然目前尚未宣布換角或停拍消息，但這個舉動也被猜測是在切割虞書欣。

▲陸劇《一念江南》不止刪除官宣虞書欣主演的貼文，還取消關注她微博。（圖／微博@虞書欣Esther、@電視劇一念江南）

虞書欣被《一念江南》切割？另一部新劇卻傳好消息

雖然《一念江南》取消關注虞書欣，但虞書欣另一部劇卻傳出好消息，她主演的新劇《雙軌》在12日播出初期熱度只有1300，不過之後急速上升，在12小時內就突破2億的海外播放量，微博劇集指數也破9000萬，討論度非常高。而之後新劇《雲初令》，也緊接著宣布將由虞書欣擔任女主角，再度引發熱議。

張昊玥點名虞書欣霸凌 曝光她多個惡行

張昊玥在9月揭露曾被虞書欣霸凌，表示當年在錄《一年級·畢業季》時，虞書欣將她孤立，假裝聽不見她說話、當大家的面嘲諷她、模仿她的表情取笑、拉攏投票搶她角色、開群組排擠她等。種種惡行讓張昊玥一度被逼哭，但她說這樣也不能阻止虞書欣的霸凌行為，讓外界都超震驚。

張昊玥為了減少被傷害，最終只能扮演起透明人，還罹患了嚴重憂鬱症，她崩潰地說：「這些都沒有傷痕、沒有血跡、沒有證據，無法指認，卻讓我每天都在質疑自己的價值和存在意義」。目前虞書欣本人及公司都尚未回應該起事件，僅粉絲跟部分業內人士出來護航。

資料來源：虞書欣微博、一念江南微博

