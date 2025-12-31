霸凌爭議還沒1年！葉元之前學生代師徵助理稱「待人親切」慘被罵翻

記者楊士誼／台北報導

前學生替葉元之徵助理，慘遭網友罵翻。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委葉元之過去遭已故助理方旭遺孀爆料「職場霸凌」，更被北市勞動局發現違反職安法，並因未依規定給加班費、勞基法等遭開罰。日前有葉元之的前學生在網上替葉招聘國會助理，並稱葉元之「待人親切，且有一定的幽默感」，不料貼文引來網友嘲諷「會被霸凌嗎？請病假會被退保嗎？」更有網友直言「為了招人這種話你說的出來」。

葉元之過往曾被週刊踢爆「職場霸凌」爭議，今年4月其國會辦公室又遭勞檢，並發現未備置出勤紀錄，違反勞基法第30條第5項規定，並於四月底裁罰9萬元，此外也被發現違反職安法「職業安全衛生設施規則」七項缺失，並於4月初接獲葉元之辦公室回覆之相關資料，經書面審查認定已完成改善。

北市勞動局七月時也指出，勞檢葉元之辦公室後，發現有使勞工平日延長工時，卻未依法給付加班費，以及未依法給予勞工特休假等情形，分別違反勞基法第24條第1項、第38條第1項規定，於7月14日依法各裁罰2萬元，合計4萬元。

而日前網友在threads上發文替葉元之徵國會助理，並表示以前在台藝大時，葉元之曾教過他兩學期的課，分別是公共關係和口語傳播，而葉元之的課程受用、待人親切且有一定的幽默感，該網友表示，自己出國遊學時，葉元之也和他分享很多自己在國外的經驗。該網友也說，如果剛好正在找工作，且對於投入公眾事務有熱誠，相信在葉元之的身邊可以學到很多，有意願可以直接私訊履歷，他也會代為轉傳。條件部分為「 薪資面議」，工作內容則稱可至各大求職網站搜尋「立法委員助理」。

貼文一出卻遭網友群嘲，有網友質問「會被霸凌嗎？然後什麼都沒有的情況死去嗎？」也有網友問道「陳玉珍提出助理費除罪化修法，到時候會投反對票嗎？還是默許公費助理變成私人助理？」也有網友批評，葉元之霸凌爭議還沒過一年，「為了招人這種話你說的出來」。

