霸凌零容忍！立院三讀修法設職場防治專章 負責人涉案最重罰100萬

立法院今三讀通過《職業安全衛生法》修正案，增訂「職場霸凌防治」專章。資料照片，廖瑞祥攝



立法院今三讀通過《職業安全衛生法》修正案，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；最高負責人若確定有職場霸凌行為，最高可處100萬元罰鍰。

職場霸凌事件頻傳，為加強職安，立法院三讀通過《職安法》修正案，新增職場霸凌專章，明定職場霸凌是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

廣告 廣告

三讀條文規定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌。若接獲勞工申訴遭受霸凌，應避免霸凌情形再度發生，且視需求與情節提供諮詢，或必要協助及保護措施，並進行協調或調查；若接獲被霸凌勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，事件處理結果也應登錄網站，避免選擇性通報。

三讀條文明定，雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

修正案也規定，雇主對職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，調查時給予當事人充分陳述意見與答辯機會，若僱用勞工達到一定規模，應組成調查小組，小組外聘成員比例不得少於2分之1。

勞工遭受職場霸凌應向雇主提起申訴，若被申訴人為最高負責人時，可直接向縣市主管機關提起申訴，而縣市主管機關得請專業人士或民間團體協助，調查小組外聘成員比例同樣不得低於1/2。

另外，雇主應提供安全的工作環境，因此，三讀條文也提高相關刑事責任，若發生死亡職災，刑期上限由3年提升至5年，罰金上限由30萬元提高為150萬元；若發生3人受傷職災，刑期上限由1年增至3年，罰金上限也由18萬元提高至100萬元。

行政罰部分，若違反管理措施，明定罰鍰上限則由15萬元提升至75萬元；若雇主違反安全設施，可處5萬元以上300萬元以下罰鍰。

更多太報報導

不畏比特幣重挫 台積電早盤飆30元撐盤 台股一度反彈近400點 台達電鴻海走強

高鐵大誤點！多班次突然急停、卡隧道逾20分鐘 官方曝原因

狗仔案延燒！週刊揭小姨子恐滅證 黃國昌批跟拍無辜孩童：家人一向奉公守法