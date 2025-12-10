霸凌風波剛落幕 賴瑞隆貼黑白照「想念花媽」引網撻伐

有意爭取民國115年民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆10日又傳出爭議事件，他在臉書貼出監察院長陳菊的黑白照，並標註「想念陳菊（花媽）」，讓許多人關心陳菊的病況，不過，據查證，陳菊身體狀況穩定，賴瑞隆也因此遭大批網友撻伐。（摘自賴瑞隆臉書／洪浩軒高雄傳真）

有意爭取民國115年民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆日前才爆發兒子校園霸凌風暴，未料，10日又傳出爭議事件，他在臉書貼出監察院長陳菊的黑白照，並標註「想念陳菊（花媽）」，讓許多人關心陳菊的病況，不過，據查證，陳菊身體狀況穩定，賴瑞隆也因此遭大批網友撻伐，賴隨後也將貼文刪除。

賴瑞隆10日在臉書發文紀念世界人權日和美麗島事件46周年，內文寫下「想念陳菊」，並引用她的名言「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，還搭配陳菊年輕時期的黑白照片，讓不少人誤會，直問「花媽怎麼了？」

隨後賴瑞隆發現貼文已引發誤會及爭議，先是在原貼文「想念陳菊」後面補上「願她早日復健完成」8個字，然後又直接將貼文刪除，不過，賴瑞隆此則發文已經引發大批網友撻伐。經查證，陳菊目前仍在高醫治療、復健，病況穩定。

