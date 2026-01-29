「霸凌一個孩子，可能會危害全世界！」為何神經科名醫這麼說？
近年來，校園霸凌、青少年暴力行為，以及突發性的無差別攻擊事件，不斷引發社會震盪與反思。當輿論急於追問「為什麼會發生？」、「是否能夠預防？」時，專家提醒，真正的答案，或許不只在道德或紀律層面，而是深藏在人類大腦的發育歷程之中。慈濟教育基金會執行長、同時也是國內小兒神經科權威的王本榮，一次深度拆解孩子發展的關鍵點，以及給第一線教職人員的建議。
慈濟教育基金會執行長、同時也是國內小兒神經科權威的王本榮指出，從生理醫學的角度來看，人類的大腦與動物有著明顯差異。動物的大腦多半在出生後即一體成型，但人類的大腦卻會隨著年齡不斷變化：出生時約四百公克，兩歲左右成長至約一千兩百公克，直到二十多歲才逐漸發育成熟，約一千四百公克。「有將近七成的大腦，是在出生之後才逐步形成。」
此外，在整個人生歷程中，大腦的突觸連結仍會持續改變，而這些變化，正深刻牽動著人格的養成。
不限肢體暴力，比學業成績也是霸凌的一種
王本榮指出，在每個人成長的過程中，若心理曾遭受創傷，這些創傷會反過來影響大腦結構，悄悄埋下負面的種子。由於人的一生中，大腦始終處於變化狀態，特別是在發育階段，若長期遭到霸凌，就有可能提高發展出反社會人格的風險，成為社會治安中的隱性黑數。而所謂的霸凌，不一定是肢體暴力，也可能是精神或語言上的傷害，例如長期被拿來與他人比較學業成績等，同樣都屬於霸凌的範疇。
除了大腦發育的影響外，部分人天生還帶有被稱為「犯罪基因」的MAOA基因。帶有此類基因的人，先天上較容易出現衝動或暴力傾向，但若成長在平和、有支持的環境中，這些基因並不一定會被觸發；反之，若又長期處於高壓、被霸凌的生活情境中，便可能成為日後暴力行為的誘因。有些人在成長階段遭受霸凌，逐漸對社會產生不滿，甚至出現「隱性的孤單」，表面看似過動或不安，內心卻極度孤獨，並伴隨各種身心症狀，這些創傷最終都會深深烙印在大腦的記憶之中。
「所以我常講，霸凌一個人，可能會危害全世界。」王本榮特別指出，在求學階段，十幾歲的孩子從生理發展來看，本就較難控制情緒，加上逐漸脫離對父母的依附，轉而尋求同儕認同，「一個人不太會做什麼壞事，但一群人在一起，很容易壯膽做壞事。」這也正是為何校園中，經常出現集體霸凌單一個體的現象，而這些被霸凌者，往往在心中埋下反社會人格的種子。
愛的教育是最根本解方
王本榮進一步指出，心理留下深層創傷的人，其實就像社會中一顆不穩定的定時炸彈。當他們有一天認定「全世界都對不起自己」，便可能引發極端的報復性行為，「你不知道會在什麼地方、什麼時候發生。」從全球角度來看，這類事件幾乎不可能完全杜絕，只能盡力降低發生的機率。他認為，減少各類霸凌情況，讓孩子的成長過程能夠長期浸潤在愛與支持的環境中，才是最根本、也最有效的方式。
因此，他也建議第一線教職人員應學習基本的人類神經學知識，因為唯有從神經學的角度出發，才能真正理解這些困難行為背後的成因。教育或許無法百分之百杜絕反社會人格的出現，畢竟每個人的大腦結構與基因條件皆不相同，但只要孩子能在充滿愛的環境中成長，便能大幅降低這些社會中「隱性不穩定炸彈」出現的風險。
