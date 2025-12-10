霸凌、性騷擾申訴今年破百件！勞工求助有門 侯友宜：絕對零容忍

新北勞工局為強化性騷擾防治，訂定「性騷擾規範範本」，並印製2萬份宣導海報。（新北勞工局提供）

職場霸凌、性騷擾事件頻傳，已造成職場新興的心理危害，立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》修正案，性平三法也實施上路1年。為守護職場安全，新北市勞工局長陳瑞嘉指出，自民國109年起，率先成立職場霸凌預防輔導團，並輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道。新北市長侯友宜強調，不論是職場霸凌或性騷，絕對是零容忍。

陳瑞嘉10日在市政會議以「安全職場、幸福城市」為主題做專題報告表示，藉由輔導與檢查，讓新北市在失能傷害頻率表現上，連續6年獲得六都最佳，對於職災勞工的服務，更達成7連霸，勞檢處首創的「風扇衣」也獲得中央跟進與地方響應。

新北勞工局長陳瑞嘉10日在市政會議以「安全職場、幸福城市」為主題做專題報告。（新北勞工局提供）

陳瑞嘉說明，自109年率全國之先成立職場霸凌預防輔導團，輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道，同時制定性騷擾規範範本，協助企業完善申訴與調查機制。市府跨局處整合心理諮商、法律協助、勞資調解及小型事業調查補助等多元資源，讓勞工求助有門。

根據統計，職場霸凌部分，113年受理503件申訴案，其中申訴雇主114件；114年截至11月底，受理686件，申訴雇主有150件。職場性騷擾部分，113年職場性騷擾申訴案受理78案，申訴雇主違反防治義務有47案，《性別平等工作法》修法後申訴最高負責人性騷擾、雇主未處理、不服雇主調查或懲戒結果者有31案，其中行為人為最高負責人則有19案。

截至114年11月，職場性騷擾申訴案共96案，申訴雇主防治義務有59案，修法後有30案，行為人為最高負責人有14案，7案經調查後適用其他法令。

陳舉例，113年間，5名越南移工向勞工局申訴，任職期間遭公司代表人的丈夫（行為人）多次肢體觸碰性騷擾，經調查該公司實際由登記負責人及行為人共同經營，實際參與公司經營的事證明確，屬性工法所稱最高負責人，案經性平會認定性騷擾成立，對行為人處罰。

行為人後續向勞動部提起訴願，經勞動部以行為人非登記負責人為由，撤銷處罰。經函請勞動部解釋，勞動部決定放寬實際負責人定義，修正子法，將實際掌握公司重要職權之人亦納最高負責人範疇。

侯友宜強調，新北市有213萬勞工，市府非常重視職場安全，針對職場霸凌或性騷，絕對零容忍。

