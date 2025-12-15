霸凌＋違法聘用姻親 海科館前館長陳素芬遭彈劾移送懲戒法院

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，去年被員工指控存在職場霸凌行為，監察院經調查後發現，她在任內除了採取高分貝咆哮的管理方式，造成員工長期身心壓力及士氣低落外，亦違反人事法令，涉及利益衝突與姻親進用不當。監察院於今年12月2日完成彈劾審查，並將全案移送懲戒法院審理；相關彈劾案文及審查決定書於今（15）日正式公告。

彈劾案指出，陳素芬在任內明知廖女為其二親等姻親，仍進用其為臨時人員，並在核定廖女考核、敘獎及自身敘獎時，均未依法迴避，違反公職人員利益衝突迴避法及相關人事規定。此外，其管理風格被認定具有權威性與貶抑性，情緒控管不足，造成館內工作環境呈現敵意且不友善。監察院認定其行為已符合教育部職場霸凌防治及處理作業要點，並依法提案彈劾。

監察院補充，彈劾案表決過程中，有1名審查委員表示反對，理由為教育部已對陳素芬調整職務，並給予大過懲處，認為行政處分已足夠；不過最終仍以11比1票數通過彈劾審查。監察院指出，陳素芬違失情節重大，有懲戒必要，全案將交由懲戒法院進一步審理。

※霸凌防治專線：1953

※未經判決確定者，應推定為無罪

