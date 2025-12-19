霸座被勸竟暴走！陸女機場辱日語是「狗語」引日網公憤

（記者許皓庭／綜合報導）日本羽田機場本月 17 日爆發一起嚴重的兩岸旅客衝突，起因於 5 名中國遊客強占 5 排座椅，遭台灣遊客勸阻後竟引發激烈口角。衝突過程中，中籍女子不僅對台人咆哮「台灣是中國的」，更在警方到場處理時，辱罵正在解釋狀況的日語為「狗語」。相關影片在社群媒體瘋傳後，引爆日本網友集體怒火，紛紛留言要求其離開日本，專家也直言此為長期仇外教育所導致的必然結果。

圖／日本羽田機場本月 17 日爆發一起嚴重的兩岸旅客衝突，起因於 5 名中國遊客強占 5 排座椅，遭台灣遊客勸阻後竟引發激烈口角。（翻攝 Byron Wan X）

根據 X 平台流傳的影像顯示，這場騷動源於 5 名中國遊客佔用了 5 排公共座位，兩名台籍旅客因看不慣此種霸占行為出面勸導，未料卻遭對方情緒化回擊。影片中，一名身穿白外套的短髮中籍女子態度極其強硬，對著台籍旅客叫喊「搞清楚政治再出門」、「我雙標跟你什麼關係」等政治性挑釁言論。期間一名同行的中籍大叔試圖伸手搭肩與台人和平溝通，反遭該女子厲聲喝斥「你給我死過去」，現場充斥著尖叫與爭吵聲。

廣告 廣告

當駐機場警察獲報抵達後，懂日語的台灣遊客冷靜配合調查，向航警說明事發經過。然而，因語言不通而搞不清狀況的中國女遊客，竟在公共場合對著台人咆哮「說人話」、「說狗語啊」，公然蔑視日語的言論讓周遭旅客深感錯愕。相較於中籍遊客的情緒火爆，台籍旅客全程以日語冷靜對應，強烈對比在網路上引發熱議，該句「說狗語」也成為引燃日本社會輿論憤怒的導火線。

針對此事件，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這並非單一偶發個案，而是長期推動「仇外教育」將愛國主義扭曲化的產物。他轉述日本網友看法指出，在他國公共場合高喊政治口號是認知水準低下的表現，更有人感嘆對當代中國官民的粗鄙言行感到失望。大批日本網友紛紛留言表達不滿，直言「不歡迎中國人」、「既然討厭日本為何要來？」，甚至呼籲機場應將涉及辱日言論的人員驅逐出境。

目前羽田機場方面尚未對此事件發表後續處置說明，但相關爭議已在社群媒體 X 上持續發酵。這起因「座位糾紛」演變成的兩岸政治對立與國際衝突，再次引發各界對於旅客素質與公共場所基本禮儀的廣泛討論。

更多引新聞報導

全台濕涼轉雨！南方雲系北移水氣激增 週日再度轉冷

藍白喊彈劾總統 民進黨批癱瘓司法打假球

