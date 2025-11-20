霸氣包棟！境外法人2.8億現金打包南高雄整棟商辦
位於青年一路與林森二路口的商辦大樓,買家豪擲2.8億元全棟打包。(圖片來源/台灣房屋提供)
高雄科技產業起飛，法人霸氣包棟買商辦！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區青年一路的商辦大樓「青年館大樓」，今年7月，由設立在高雄的境外公司「貝里斯商優亨(股)公司」，以總價約2.8億元無貸款，將整棟12層樓商辦含48個車位一次打包，成為該區今年以來，最高總價房地交易。
台灣房屋三多捷運加盟店經理潘秀芬表示，該棟商辦位處市府商圈，為南高雄核心區段之一，青年一路為高雄家具一條街，附近就是知名的忠孝夜市，周邊店面林立，整體生活與商業機能成熟，觀察該商辦1、2樓店面空間，已由銀行業長期租用，而3樓以上單層面積約在180~200坪左右，這類大坪數商辦，適合作為企業總部，符合具一定規模的企業客群需求，加上區段鄰近亞灣區，具備商業聚落串連的優勢，有利吸引企業群聚，未來如做出租收益，粗估單層租金投報率約在5%~6%左右，在市場上算是頗為亮眼。
潘秀芬表示，據了解，該公司營業登記項目，除了包含不動產租賃、買賣業，亦具有旅館業背景，旗下商旅「鮪魚家族飯店」，於鹽埕區、高雄火車站等景點商圈均設有分館，而該商辦大樓地點鄰近新崛江、五福商圈、高流等熱門觀光景點，未來亦鄰近捷運黃線Y12站機能，推估除了以現況做為出租商辦用途，也可能計畫改建為品牌商旅，以拓展相關事業營運效益。
企業打包整棟商辦 買家都有這產業背景
另外，位於前金區中華四路近青年二路口，距離該商辦大樓車程約3分鐘，也有另一棟12層樓商辦「中華百富大樓」，於去年8月，由河堤集團旗下企業「河堤管理顧問(股)公司」，以約1.5億元整棟打包，據了解，該集團以多角化經營，事業跨足旅宿、餐飲、遊艇業等，同樣於高雄、墾丁均設有多家連鎖商旅。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察該兩筆商辦交易，皆位於亞灣區周邊範疇，區段同時匯聚商務與觀光雙軸需求，且一樓店面皆由銀行、連鎖餐飲等品牌長期進駐，租期長、租客體質佳，可為買方創造穩健且持續性的收益，可說是現成的「金雞母」型資產。
李家妮指出，近年高雄觀光景氣蓬勃，吸引許多旅宿業者積極尋找據點，甚至直接承接老飯店改裝再營運。而高雄商辦大樓普遍座落在精華地段、坪數規模大，若附帶地下停車位、產權單純，更有利於後續營運規劃。對企業而言，整棟買下不僅能透過穩定出租創造現金流，後續也能依自身品牌策略，彈性調整作為旅宿或自營空間，達到資產活化與效益最大化。
此外，私法人購屋許可制採「管住不管商」的規範，使商用不動產在企業資產重新配置時更具彈性，能同時兼具投資收益與自用價值，彈性型態的置產方式，也成為吸引企業布局的關鍵要素之一。
更多信傳媒報導
今天令人感到手腳冰冷？中醫師傳授「5撇步」改善手腳冰冷、提升循環
國防知性之旅展示5款無人機 濱海作戰指揮部重層嚇阻監偵利器
「做得好人家說你運氣好，做不好說你不如爸爸」家族接班人的歡喜與憂愁
其他人也在看
台積電老將羅唯仁2奈米洩密案 童子賢曝「更大的隱患」
前台積電老臣、資深副總羅唯仁傳涉及台積電洩密案，和碩（4938）董事長童子賢今（19）日受訪時表示，相關資訊僅從媒體得知，台灣半導體產業的全球競爭力並不會因為一兩個個案受到動搖，他更在意的是，若是整個團隊帶走資料離開，那就麻煩了。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 1 天前
熱門股／記憶體還能撐？ 7檔受惠順序出爐
投資市場過去三個月以來已有高度共識，AI推論落地正帶來人工智慧全面進入社會的各個層面，包括中小企業、所有次產業之企業與法人團體，加上不同消費領域的終端裝置，如高中低階智慧手機、穿戴裝置、個人電腦與智慧家庭裝置等。富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
AI漲多換誰接棒？從這波回檔看見半導體水務龍頭兆聯的長期價值浮現
近期台股呈現漲多修正格局，加權指數自最高28554點回檔，短線資金明顯轉為保守，市場情緒也從先前的追價氛圍，逐漸回到檢視基本面的節奏。從這波回檔可以看得更清楚，真正有基本面支撐的族群相對抗跌，而缺乏獲利動能的個股修正幅度更大。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 19 小時前
傳產跌不休 大股東買股救價
傳產股跌不休，大股東、董事等10月紛紛買股救「價」，最受關注是寶佳集團10月約斥資12億元大敲中工（2515）超過10萬張，再加上11月來進場的資料顯示，已成功插旗中工；另南紡（1440）董事兆立公司也加碼6,720張、志聯（2024）董事法人代表人謝小雀自掏腰包加碼5,000張。工商時報 ・ 8 小時前
AI狂潮炸裂！CCL四雄全面衝鋒、台燿被喊上530元 法人看好「下一個5字頭傳奇」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI基建擴張的力量正席捲整個PCB與材料供應鏈，帶動CCL族群全面飆升。市場原以為高盛將台燿目標價喊到470元已夠驚人，不料法...FTNN新聞網 ・ 1 天前
老黃飆股勤誠報到！00894成分股換血13進13出 發哥、技嘉都掰了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受益人數逾2萬人的中信小資高價30（00894）成分股換血揭曉，臺灣指數公司昨（18）日公告其追蹤指數成分股審核結果，現有的3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股開盤／台股狂飆近800點好強！櫃買飆漲2.6% 全場類股通紅
美股週三（19）日擺脫四連跌陰霾，四大指數全面收高，輝達財報公布前夕漲2.85%、盤後更衝高，激勵今（20）日台股盤中氣勢如虹，加權指數一舉大漲793點、來到27,374點，漲幅2.98%，櫃買指數同步勁揚2.6%，盤面無一族群下跌，呈現全面百花齊放盛況。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
狂飆15年還沒停！6大科技巨頭包辦4成 美股後市點兵點將
美股多頭行情邁入第16年，儘管市場位處相對高點、短期波動加劇，外資買盤依舊強勢。根據最新數據，外資持股比重已突破18%，創下近年新高，資金動能有望延續至2026年，為美股後市提供支撐。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「夜鷹計畫」推手羅唯仁傳帶走先進製程機密 台積電未回應
台北市 / 綜合報導 台積電的老臣，也是夜鷹計畫的推手，前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年7月底退休，卻傳出他在退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料。不過對於相關傳言，台積電尚未做出回應。台積電前資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業，競爭和新創的商機。」在鏡頭前侃侃而談，產業未來的發展與榮景，他是前台積電資深副總羅唯仁，今年7月底退休，正當大家都以為，他要開始退休生活，羅唯仁卻傳出前往競爭對手，「英特爾」掌管研發大計，甚至疑似在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬簡報並影印大批，相關機密資料帶走。資深產業顧問陳子昂(10.28)說：「從7奈米、5奈米、3奈米，到現在的2奈米，那羅唯仁副總在台積電又待了21年。」羅唯仁今年75歲，曾經在英特爾擔任，先進技術發展協理暨CTM廠長，2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並在2006年至2009年擔任研發副總，升任先進技術事業，和營運組織製造技術副總。回顧台積店當年推進10奈米製程面臨極大壓力，他提出「夜鷹計畫」，打造結合「日鷹」與「夜鷹」，24小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備順利量產10奈米，這位戰功彪炳的老臣，對於研發與生產秘訣相當熟悉，要是真的帶走2奈米A16、A14奈米，等最先進製程技術，這對英特爾正積極推動晶圓代工業務，無疑是一大幫助。資深產業顧問陳子昂(10.28)說：「以他過去的經驗，正好能夠補INTEL過去失敗，或者補INTEL過去的不足。」據了解台積電通常會跟，退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，但羅唯仁傳出並沒有簽下這份合約，是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，甚至上升到國安層級，都引起業界熱議，但目前對於整起事件以及是否對羅唯仁提告，台積電都尚未對外回應。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
2奈米洩密案，台積電拿羅唯仁沒轍？前工程師曝3棘手問題：小心川普不開心
晶圓代工龍頭台積電日前傳出機密外洩疑雲，根據媒體報導指出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，疑似在退休前利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾，目前傳出台積電已積極蒐證中。不過，前台積電工程師、台北市議員曾獻瑩表示，此次洩密事件涉及層面廣泛，牽動產業競爭格局，台積電在處理上將面臨3大棘手之處，且......風傳媒 ・ 17 小時前
台股愈跌「這檔」科技ETF 成交量愈翻倍單日約3萬張
17日至19日，受到美股跌、AI泡沫疑慮影響，大跌逾800點，上演26,500點保衛戰，科技電子股傷痕累累，台積電領跌價格摜破1,400元至1,395元，鴻海及聯發科也重摔逾5%。國泰投信分析，輝達於美股周三（11/19）盤後公告財報，盤後上漲逾5%，美股四大指數皆收漲，連帶讓台股今日開...CTWANT ・ 1 小時前
和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強
和碩集團金孫永擎電子，今天以每股268元掛牌上市，開盤就展現蜜月行情，上漲超過5%，大家長童子賢喜上眉梢，打趣去說希望孩子比爸爸強、孫子比爺爺強，分進合擊，持續擴展AI發展，不過昨天台股受美股拖累，加權指數狂跌658點，創史上第13大跌點，今天開盤又下跌47點，儘管隨後翻紅，但台股進入震盪區，投資人得小心再小心。和碩董事長童子賢，母雞帶小雞，領軍子公司華擎、金孫永擎團隊，在歡呼聲中，走過紅毯。永擎電子董事長許隆倫。（圖／民視財經網）笑容滿面，敲響大鼓，和碩小金雞永擎電子，19號以每股268元掛牌上市，因為抽中秒賺12萬，儘管中籤率只有0.67%，還是吸引超過23萬人參與申購，所以開盤一飛沖天，上漲5.41%、以282元開出。和碩董事長童子賢：「AI伺服器開枝散葉出去，全世界需要AI伺服器的企業，或單位非常的多，所以我想華擎跟永擎，會跟母公司和碩這邊大家分進合擊，孩子我要你比爸爸強，孫子我要你比阿公強。」權值股漲跌互見、走勢分歧。（圖／民視財經網）不過台股短線持續震盪，雖然有AI類股撐盤，但是18號大盤崩跌658點，創今年第七大、史上第13大跌點，今天台股仍在盤整中，雖然有台積電、鴻海、聯發科翻紅拉抬，盤中一度衝高到26902點，但隨後維持平盤震盪。分析師王榮旭：「明年並沒有其他產業，能夠比AI更有業績成長空間的一個產業出現，如果說輝達公布的財報數據，是如預期的強勁的話，那不排除明天會有更明顯的一個反彈，上個月也就是10月份的時候，其實台股大盤指數是大漲了2400點，這一次指數拉回已經1700點左右，再跌個兩、三百點的話指數會來到季線，通常季線是一個中期的一個強力支撐。」專家也點出，明年川普將指定新的聯準會主席，立場偏向鴿派，降息只是早晚問題，不過AI類股能帶領台股走多遠，還是得看國際股市的臉色。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚：孫子要比爺爺強 更多民視新聞報導台積電守住1400元 台股早盤反彈逾百點勤誠興業董事長登龍華科大講堂 分享職場必備4核心能力電力工程協會領軍育才 盼助台灣電力永續發展民視財經網影音 ・ 1 天前
對輝達財報期待激勵美股 道瓊等指數皆收漲
[NOWnews今日新聞]市場關注AI晶片龍頭輝達（Nvidia），將於美股週三收盤後公布之季度財報，其股價在財報正式發布前，已收漲近3%，受此激勵，美股暫時止瀉，主要指數皆收紅。綜合《CNBC》等外...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
農業部發表智慧農業物聯網成果 五年推62項技術、創造逾1.26億產值
農業部舉行「農業物聯網發展計畫」成果發表暨技術授權簽約儀式，展示過去五年推動智慧農業的多項成果...銳傳媒 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前