霸氣嗆立志做膚淺的人！薔薔被酸訪問沒深度

▲薔薔被網友嗆頻道沒深度，她霸氣說自己從小立志做膚淺的人，大學還是靠作弊才考上。（圖／記者葉政勳攝影）

[NOWnews今日新聞] 自《我愛黑澀會》出身、跨足 YouTube 與 Podcast 領域的人氣女星薔薔（林嘉凌），憑藉直率不做作的個性圈粉無數。近日，有網友在社群平台批評她的訪問內容「沒深度、沒內涵」，甚至直指整體風格低俗。對此，薔薔在節目中火大反擊，不僅自爆大學是作弊進去的，更霸氣宣告：「我從小就立志做一個膚淺的人！」

拒背長恨歌！薔薔直球對決酸民：要深度去聽別的

面對網友質疑其 Podcast 節目缺乏知識含金量，薔薔在最新一集節目中火力全開，直言每個人的人生志向不同。她坦言自己對傳統教育毫無興趣：「我大學還是作弊進的欸，我只念兩天就不念了！」她強調自己很早就清楚人生方向，對於死板的課本知識嗤之以鼻，更點名經典文學揶揄：「《長恨歌》我死都不背，我為什麼要學死人的東西？」

對於節目風格被嫌低俗，薔薔更是語帶諷刺地反嗆網友：「我的頻道叫《薔栗膠》，這聽起來像是有唸書的頻道嗎？你是頭殼撞到嗎？」她呼籲想追求「深度內容」的聽眾，應該去選擇其他類型的節目，而非來她的頻道尋找教育意義。

▲薔薔嗆網友，要深度去聽別的頻道。（圖／翻攝自薔薔臉書）

父親坐鎮滅火：生氣中人計！緩頰誇女兒有才華

有趣的是，薔薔的父親當時就坐在身旁，面對女兒的暴走表現，他顯得十分淡定。身為「最強和事佬」的林爸爸趕緊出言安慰，透露薔薔其實很有才華，小時候作文比賽常拿前三名，本質上是一個擅長「說故事」的人。

林爸爸也不忘現場進行機會教育，溫柔勸導女兒：「生氣就中人計了，我們要虛心接受別人的批評。」試圖緩解緊繃的氣氛，並提醒女兒沒必要為了網路言論動氣。這段「火爆女兒與理性老爸」的互動流出後，也引發網友熱烈討論，不少粉絲紛紛留言支持：「這就是我們愛看的薔薔！」、「做自己最真實」。

