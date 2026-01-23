霸氣回歸喊引進25款新車 美車零關稅是否降價？台灣賓士鬆口了
2026開年，國內車界最關心的事莫過於台美關稅何時定案，不少車商都積極備戰，像是進口豪華車強者德國賓士，一開年就限時推出最強電動車《CONCEPT AMG GT XX－性能新次元》特展，身為台灣賓士總裁的賴恩凱（Mark Raine），22日在活動上受訪時就表示，台灣豪華車市場「值得期待」。更透露，賓士規劃未來兩年內要引進超過25款新車，並斥資5億元升級通路服務，展現深耕台灣市場決心。
「去年台灣賓士以2.29萬台的銷售成績，蟬聯歐系豪華品牌銷售冠軍，其中由Mercedes-AMG、Mercedes-Maybach、G-Class與S-Class組成的高階豪華子品牌，銷售占比達18％，與全球高階市場同步增長，主力SUV車系更貢獻超過60％銷量，顯見高端消費市場對賓士品牌的強烈認同。」22日出席《CONCEPT AMG GT XX｜性能新次元》特展，親自介紹創下25項世界紀錄的概念車 CONCEPT AMG GT XX的台灣賓士總裁賴恩凱說。
特別空運來台讓台灣車迷一睹真面目的CONCEPT AMG GT XX，打破25項長距離行駛紀錄，包括在7天13小時內完成環球一週（4萬0075公里）的路跑測試，平均每日行駛超過5300公里，而且大部分時間時速都維持在300公里以上。「我們是為向死忠燃油車迷證明，電動時代的性能，依然能讓人熱血沸騰。」賴恩凱說。
雖然去年受到雙稅不確定性衝擊，台灣車市明顯下挫，也讓進口車品牌受傷慘重，常勝軍的賓士也不以衝量為目標，展現品牌韌性。隨著貨物稅與台美關稅先後確定，不確定因素消失後，讓台灣賓士也開始積極布局未來兩年。
賴恩凱更以「令人嘆為觀止的布局」來形容。他透露，「2026年將是充滿亮點的一年，我們與經銷夥伴已擬定戰略，拍板接下來的48個月將在台灣推出超過25款新車，是台灣賓士歷年來最密集的新車發表計畫。」
據了解，賓士這波引進新車計畫，將聚焦「電動化」與「性能豪華」兩大體系，受市場矚目的全新CLA預計於第一季末引進，傳統主力休旅車GLC與GLB也會導入全新純電版本。
對外界關注的美製進口車可能零關稅，賴恩凱表示，若未來美製車關稅真的降至零，對整體車市與賓士銷售都是正面發展。以台灣賓士來看，可能直接受惠的美國生產車款，包括GLE、GLE Coupe、GLS，以及EQE SUV、EQS SUV，共五個車系。
至於是否會因應零關稅調降售價？台灣賓士主管透露，內部早已做好多項因應規劃方案，但目前所有已公布的各年式建議售價皆維持不變。現階段搭配多項購車優惠，一旦政府正式拍板關稅調降，相關利益將回饋給消費者，並同步評估調整售價。
更多鏡週刊報導
Sony聯姻TCL合資公司 BRAVIA電視出嫁恐影響台廠供應鏈
護國神山的綠電來了 沃旭新離岸風場完工最快Q3加入商轉
和泰小金雞車美仕報喜 去年營收142億元再創歷史新高
其他人也在看
美進口車有望零關稅？ 專家曝「日.歐車跟進衝擊才大」
台美關稅談判達成協議，外界關心，美製汽車是否降稅！行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場！雖然還在協商，但國內車廠普遍做好零關稅的「最壞打算」。市場更出現傳言，零關稅成立後...華視 ・ 1 天前 ・ 17則留言
台日合資立Lean Mobility新創公司打造的3輪都會微型電動車「Lean3」6月開始在日本販售
由台灣和日本業者於 2022 年合資立的Lean Mobility新創公司，創辦人前TOYOTA總工程師谷中壯弘，去年在台灣推出首款3輪都會微型電動車「Lean3」，其目的在於解決現今都市交通壅塞問題中，因為目前車輛的平均乘車人數僅 1.3 人，因此，該品牌開發雙座微型車Lean3，將解決目前開車族多使用 4 至 8 人座車輛的「過度裝備」現象。Lean3 已於 2025 年 8 月在台灣開放企業客戶預購， 今年Lean3將回銷日本市場，其商用車型將在本周揭幕的2026東京改裝車展中亮相。汽車日報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
若關稅為0、美製賓士有望降價？官方鬆口5款車會調整價格
對於新年車市評估，台灣賓士總裁賴恩凱釋出樂觀訊號，直言今年台灣豪華車市場「值得期待」。他指出，在整體經濟體質穩健、新車攻勢持續加溫，以及政策面帶動下，豪華車買氣有望延續成長動能，賓士也不會缺席。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13則留言
三陽活力125新年式推新色！SYM Vivo最親民國民車上市加碼1.1萬優惠
在台灣通勤市場深耕多年的SYM活力125，身為品牌三大主力國民車裏頭，售價最親民的選項，是不少小資族與學生族的第一台機車。2026年式Vivo 125在維持原有實用取向的基礎下，正式推出全新消光車色「淡嫣紫」，並同步祭出最高1.1萬元購車優惠，強化其作為三陽國民入門代步車的市場定位，若加上政府補助，舊換新最高可省1.7萬元。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Kuhl Racing推出鋼彈風Spec-D GR86
上次有報導Kuhl Racing在東京改裝車展帶來將跑車改成戶外越野風格的GR86 Outroad，然而Kuhl Racing針對GR86還有另一佳作，就是有著類似鋼彈風的Spec-D GR86。先前有報導Kuhl Racing在東京改裝車展帶來將跑車GR86裝上越野套件和加高車身改成戶外風格的GR86 Outroad，GR86畢竟是款跑車又是後輪驅動設定，因此為符合車款特性，則有推出搭載寬體套件的Spec-D GR86。 Spec-D GR86全車配置寬體套件，其中車色和前後下護飾板設計都是來自於GR86 Outroad，另外前後葉子版也分別加寬50mm與60mm，搭配鰭孔、定風翼和三層大型尾翼，營造出十足凶狠扮相，而寬體套件和銳利線條也讓Spec-D GR86擁有鋼彈風格。Spec-D GR86車色和前後下護飾板設計來自於GR86 Outroad。Kuhl Racing替Spec-D GR86三層最寬達1800mm大型尾翼。Spec-D GR86整體造型散發鋼彈風。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不走豪華路線、卻賣到歐洲前三名 低調車廠改寫市場排名
歐洲百年汽車品牌Škoda交出一張相當漂亮的成績單。2025年全球新車交車數一口氣突破104萬輛，年成長率高達12.7%，不只刷新品牌歷史紀錄，更一舉躍升為歐洲市場第三大汽車品牌，顯示Škoda近年產品策略與市場布局全面奏效。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
怎能不愛車／開車動口不動手？VOLVO EX60把Google AI直接請上車
只要看一眼EX60的車頭，就能感受到2026年電動車設計的主流走向。分離式頭燈加上封閉式水箱護罩，直接宣告這是一輛不需要內燃機的純電跨界。車尾延續VOLVO最招牌的直立式尾燈，辨識度依舊滿分。整體線條沒有BMW或賓士那種張揚科技感，但看久了反而耐看，Cross Country版本再加上霜綠色塗裝與防刮包圍，多了一股北歐越野味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
當環保遇上奢華，瑞典人給出了最優雅的答案！新一代Volvo XC90 T8 Ultra
在全球SUV市場競爭日益白熱化的當下，插電式混合動力車型已成為豪華品牌轉型的關鍵布局。Volvo XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra的最新世代升級，不僅強化了北歐品牌的環保承諾，更在性能、安全與豪華體驗上展現全面競爭力。+試駕車型Volvo XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra 377.6萬元豪華SUV市場的綠色領導台灣SUV市場2025年銷量持續成長，豪華電動/混動車型佔比已達25%以上，受惠於政府淨零碳排政策與消費者對環保出行的需求。Volvo XC90 T8憑藉18.8 kWh電池與455匹馬力組合，鎖定中高階家庭用戶與企業高管，保值率預估達75%(三年後)，相較純燃油SUV更具長期持有優勢。升級後的XC90 T8，在台灣中大型SUV市場的市佔潛力可望提升至5%，成為綠色豪華的標竿產品。▲精雕的輪廓線條、吸睛的車身細節、量身打造屬於北歐的風格主題。經典進化與辨識度新一代XC90 T8延續Volvo「北歐簡約」設計語言，前臉「雷神之鎚」LED日間行車燈與更大進氣格柵，形成強烈視覺辨識。車身尺寸為4,953mm長、1,958mCARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
百果山遇霸王車「倒退搶車位」 孕婦氣到當晚破水
中部中心／李文華 彰化報導觀光區的停車位真的是一位難求。彰化有民眾前往百果山遊玩，車上乘客先下車，確認路旁車輛是否要離開，沒想到，前車才剛開走，對向一輛車就跨越雙黃線、斜插倒車，硬要卡位搶停，還差點撞到人，氣得車上一名懷孕九個月的孕婦也下車理論。車位難求，一看到前方路旁車子打方向燈，車內乘客先下車確認是否要離開，沒想到車子才走，對向的白色轎車，先下手為強，直接斜插倒退嚕，一直嚕一直嚕。車上的人看得驚呼，到底轎車是要迴轉還是搶車位，繼續看下去，假日遊樂區人車擁塞 百果山遇「倒退搶車位」（圖／畫面來源: Threads z05235250）家屬敲打車窗也不理會，一直倒車還差點撞到人，車內的看不下去，連孕婦挺著9月大肚子也氣炸下車理論，民眾將畫面PO網，18日星期日前往百果山遊玩，人潮車流眾多，停車場大爆滿，滿到山路邊也停滿車，好不容易看到路邊車子要離開，沒想到半路殺出程咬金，一個巴庫硬是要停。原PO還說氣到甚至當晚就破水、小孩出生！對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水（圖／畫面來源: Threads z05235250）停車糾紛引起議論，有人直指白色轎車已經違規；但也有網友直接點出，大家確定這是可以停車的位置嗎？警方指出，違規迴轉可開罰600到1800罰鍰；也呼籲遊客，假日遊樂區人潮車潮多，遊客停放車輛要選擇適當場所停車，不要違規停車。警方指出違規迴轉可開罰600到1800元罰鍰 路邊有畫路面邊線為禁止停車路段（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水 更多民視新聞報導王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾宜蘭停車糾紛失控 男不滿開單暴打女收費員震驚街頭「尾牙」中獎攻略！「12生肖轉運術」讓你旺整年民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國道火燒車！大貨車撞分隔島陷火海 無人受傷
新竹市 / 綜合報導 國道1號南下新竹寶山路段，昨(22)日晚間7點多發生火燒車，一輛載飲料的大貨車，撞上分隔島，整輛車陷入火海，還好駕駛及時逃生。民眾在國道行駛，遠遠就看得到濃煙與火光，路過的車輛都放慢速度，從外線車道繞過去，消防隊員花了10分鐘撲滅火勢，也造成車流回堵2公里，國道警方正在調查，確切的事故原因。大貨車全面燃燒飲料散落一地駕駛及時逃生肇因待查。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
三菱當家皮卡 Triton 新年式亮相！售價同步揭曉 有望今年導入台灣
Mitsubishi 宣布日本為當家皮卡 Triton 進行年式更新，透過配備升級強化整體戰力，好向 Toyota Hilux 發起新一波攻勢。新年式 Triton 也重新調整陣容編成，僅提供 GSR 單一車型選擇，當地售價為 551.87 萬日圓，約台幣 109.9 萬元。值得一提的是，中華三菱先前預告也會將 Triton 導入國內販售，最快有望在今年就能見到實車，但確切時間仍有待後續消息。自由時報汽車頻道 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
自信純電 日本進口純電休旅TOYOTA bZ4X震撼價128萬 全新進化登場
TOYOTA總代理和泰汽車於去年10月27日舉辦全新改款bZ4X新車上市發表會。本次bZ4X全方位進化，全新設計風格融合了科技與未來感，不僅在外觀、內裝上升級帶來簡約的純電質感，針對國內消費者極為重視的純電駕馭更有大幅提升，創造743km純電續航里程[註1]及227ps的動力表現[註2]。並以震撼價新台幣128萬元[註3]正式在台上市，並同步推出早鳥隨插即充吃到飽方案[註4]，將為更多喜愛TOYOTA品牌的消費者帶來純電車款的駕馭體驗。Yahoo汽車機車特別企劃 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高雄女子8樓丟玻璃瓶險砸人車 高架橋驚見不明物害爆胎
南部中心／陳凱茂、陳家祥、陳姵妡 高雄報導高雄市新興區一處大樓，晚間發生住戶從八樓往下亂丟玻璃瓶，險些砸到路過的人車，嚇壞居民，警方趕到現場，女子情緒激動，最後被強制送醫，而同樣被掉落路嚇壞的，還有這名駕駛，他行駛楠陽高架橋準備下交流道時，忽然發現不明物體在路中央，導致他車輛受損又爆胎，幸好沒有波及其他用路人。高雄楠陽高架橋，有駕駛不慎輾過路中的不明物體，導致車輛受損、爆胎。（圖／民視新聞）駕駛準備靠右下交流道，這時忽然發現餅乾屑，下秒就直接撞上不明物體，導致車子爆胎跟多處車損。民眾：「可能就是還是要看清楚，不要開得太快，不然你也不知道要找誰賠，就只能認賠吧。」民眾：「直行車大概速度就會比較快一點，臨時掉下來一定沒辦法反應。」案發在高雄楠陽高架橋，駕駛不慎輾過路中的不明物體，導致車輛受損、爆胎，幸好車輛失控當下，沒有波及其他用路人。高市警翠屏派出所副所長黃青雲：「如確定為他車遺落物品，將依道路交通管理處罰條例，處新臺幣三千元以上，一萬八千元以下罰鍰。」一名女子從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，差點砸到路過的人車，被警方強制就醫。（圖／民視新聞）大樓門口，一名女子被警消團團包圍，但她情緒激動不斷掙扎，甚至出腳猛踹停在騎樓的機車，原來她從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，差點砸到路過的人車。目擊民眾：「租大概一兩年了，我去看差點被砸到，真的很危險。」目擊民眾：「我這邊知道就三次了，警察來就三次了，都摔很碎我還看過罐頭，東西太多了還有熱水罐，那要是砸到人就完蛋了。」其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，嚴重影響公眾安全，這次亂丟行為，不只居民險些被砸到，連警消也差點遭殃。高市警中正三所副所長譚龍翔：「查案發時該女子有從高空丟下布偶與玻璃瓶，所幸並無造成任何傷亡或是財物損失。」情緒激動的女子，最後被強制送醫，警方也將協請相關單位進行後續處置，避免類似情況再次發生。原文出處：高雄女子高樓丟玻璃瓶險砸人車 楠陽高架橋驚見不明物害車爆 更多民視新聞報導宜蘭地震造成桃機天花板掉落 桃捷恢復行駛睡覺遇地震 消防署提醒用棉被、枕頭護頭頸等5法高鐵停駛.班機重飛 7.0強震全台交通大亂民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Ford Territory四電驅渦輪油電去旅行｜油電規格滿配的休旅車【跨界玩咖】
正在尋找省油又有力的家庭休旅車？Ford Territory 油電版提供 245匹綜效馬力、油耗20km/L以上，並標配360環景、通風座椅與大容量後廂。本文深度開箱其油電系統、科技配備與實用空間，幫你一次比較是否值得入手。跨界玩Car ・ 1 天前 ・ 發表留言
Škoda旗艦7座電動休旅叫Peaq，2026夏發表台若引進最快有待明年
近日，Škoda再度揭露Vision 7S量產規劃，將以象徵頂峰的「Peak」為字源，將其命名為「Peaq」預告2026年夏季首演。雖然目前因為新車尚未現身關係Škoda Taiwan仍未有引進規劃，若未來有意導入台灣，依照過往節奏推測，最快仍需等待2027年上半年。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／現代露營概念車亮相 純電帶來全新體驗
愛玩車／現代露營概念車亮相 純電帶來全新體驗EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid試駕：離經叛道亦是莫忘初衷？
G3世代Porsche Panamera Turbo E-Hybrid試駕報告。以「矛盾」為起點，探討這款搭載4.0L V8雙渦輪引擎與PHEV系統的千萬級豪華四門跑車，如何透過Active Ride懸載系統與680hp驚人動力，在日常舒適與賽道激情之間找到完美的平衡點。這不僅是保時捷對大排氣量的致敬，更是邁向電氣化世代的強力宣言。 這篇文章 2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid試駕：離經叛道亦是莫忘初衷？ 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Mazda電動計畫命運多舛，市場風向轉變 專屬電動平台與車款延至2029年
相較於其他品牌Mazda在電動車方面就較少著墨，不過在2025年初就表示已成立負責開發電動車的E-Mazda團隊，並計畫會在2027年帶來電動車專屬平台和電動車款，不過該計畫有變動，要從2027年延至2029年。前幾年電動車市場需求處於成長階段，因此許多車廠都紛紛資源開發電動車因應，然而資源不如大廠來得充沛的Mazda就無法積極投入，不過為了需求仍有推出MX-30。近一兩年電動車熱潮已退燒，但Mazda於2025年初公布的輕資產戰略中則有提到品牌電動化計畫，之後在日本移動展接受外媒訪問時，也明確表示Mazda已成立負責開發電動車的E-Mazda團隊，並計畫會在2027年帶來電動車專屬平台和電動車款。 然而Mazda的電動計畫命運多舛，先前推出的MX-30因續航里程無法滿足消費者需求，因此已在2025年停產，而之後推出的MX-30 R-EV增程車型也同樣走向停產。而現今美國電動車政策轉彎，歐盟也取消禁燃油令加上電動市場不確定因素，因此Mazda決定將2027年欲推出的專屬電動平台與車款計畫延至2029年。現階段則專注於油電系統，至於純電方面就交由和中國長安共同開發的車款負責推廣。MazdCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
酒駕嫌拒檢落跑 警攔截圍捕追逾2公里逮人
桃園市 / 綜合報導 農曆年前尾牙季，大家都會小酌熱鬧熱鬧，但喝酒千萬不要開車！今(21)日凌晨，警方在桃園民權路的KTV附近，發現有人酒駕，沒想到對方拒檢，還一度加速倒車，差點把警察撞倒輾過去！駕駛逃逸過程中，疑似太緊張，在附近繞了整整一圈，繼續酒駕逃了超過2公里，才終於被警方當場逮捕，依公共危險和妨害公務罪送辦！警察緊抓著車門窗戶邊框，駕駛不配合盤查，還重踩油門倒退，員警不肯放手被一路拖著走，還差點被撞倒輾過去，駕駛趁員警被甩到路邊的機會，前後調整角度加速逃逸。桃園分局景福派出所員警VS.游姓駕駛說：「下來啦，下來，(現在要幹嘛)，下來。」員警雙手已經伸進駕駛座，要阻擋駕駛繼續酒駕，對方一心想逃手剎車沒放掉，油門一踩輪胎空轉，燒胎冒出陣陣白煙，逼退員警後趁機落跑。綠燈不走，廿一日凌晨1點，駕駛沒注意到綠燈亮了，停在原地沒起步往前，跟在後頭的員警發現，駕駛看起來精神恍惚，就怕是毒駕一路緊跟在旁，要求對方靠邊停接受盤查，但駕駛非但不配合，還加速鑽巷子想甩開員警。案發地點就在桃園市區，民權路的連鎖KTV旁邊，駕駛先是拒檢逃逸，一度還險些撞倒輾過員警，逃逸過程疑似太緊張，一度在案發地周邊不斷兜圈子，後來才往反方向遠離現場，最後在玉山街巷子被查獲，酒駕超過2公里。桃園分局景福派出所副所長黃福源說：「酒駕男子拒絕配合員警攔檢，高速逃逸，員警立即通報攔截圍捕，男子隨即將車輛，駛入暗巷內躲藏，仍遭員警查獲，經實施檢測，酒測值為0.53，已超過標準。」駕駛除了酒駕被依公共危險罪送辦之外，拒檢差點撞倒輾過警察恐怕還要加上，妨害公務的罪責最高可處3年有期徒刑。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Audi Revolut F1 26 賽制新車正式亮相！
Audi Revolut F1 Team日前於柏林正式亮相，現場近四百位嘉賓齊聚德國首都中心的Kraftwerk活動場地，共同見證Audi廠隊全球揭幕。2GameSome ・ 13 小時前 ・ 發表留言