霸氣回歸喊引進25款新車 美車零關稅是否降價？台灣賓士鬆口了

美車零關稅是否降價？台灣賓士鬆口了。

2026開年，國內車界最關心的事莫過於台美關稅何時定案，不少車商都積極備戰，像是進口豪華車強者德國賓士，一開年就限時推出最強電動車《CONCEPT AMG GT XX－性能新次元》特展，身為台灣賓士總裁的賴恩凱（Mark Raine），22日在活動上受訪時就表示，台灣豪華車市場「值得期待」。更透露，賓士規劃未來兩年內要引進超過25款新車，並斥資5億元升級通路服務，展現深耕台灣市場決心。

「去年台灣賓士以2.29萬台的銷售成績，蟬聯歐系豪華品牌銷售冠軍，其中由Mercedes-AMG、Mercedes-Maybach、G-Class與S-Class組成的高階豪華子品牌，銷售占比達18％，與全球高階市場同步增長，主力SUV車系更貢獻超過60％銷量，顯見高端消費市場對賓士品牌的強烈認同。」22日出席《CONCEPT AMG GT XX｜性能新次元》特展，親自介紹創下25項世界紀錄的概念車 CONCEPT AMG GT XX的台灣賓士總裁賴恩凱說。

特別空運來台讓台灣車迷一睹真面目的CONCEPT AMG GT XX，打破25項長距離行駛紀錄，包括在7天13小時內完成環球一週（4萬0075公里）的路跑測試，平均每日行駛超過5300公里，而且大部分時間時速都維持在300公里以上。「我們是為向死忠燃油車迷證明，電動時代的性能，依然能讓人熱血沸騰。」賴恩凱說。

雖然去年受到雙稅不確定性衝擊，台灣車市明顯下挫，也讓進口車品牌受傷慘重，常勝軍的賓士也不以衝量為目標，展現品牌韌性。隨著貨物稅與台美關稅先後確定，不確定因素消失後，讓台灣賓士也開始積極布局未來兩年。

賴恩凱更以「令人嘆為觀止的布局」來形容。他透露，「2026年將是充滿亮點的一年，我們與經銷夥伴已擬定戰略，拍板接下來的48個月將在台灣推出超過25款新車，是台灣賓士歷年來最密集的新車發表計畫。」

據了解，賓士這波引進新車計畫，將聚焦「電動化」與「性能豪華」兩大體系，受市場矚目的全新CLA預計於第一季末引進，傳統主力休旅車GLC與GLB也會導入全新純電版本。

對外界關注的美製進口車可能零關稅，賴恩凱表示，若未來美製車關稅真的降至零，對整體車市與賓士銷售都是正面發展。以台灣賓士來看，可能直接受惠的美國生產車款，包括GLE、GLE Coupe、GLS，以及EQE SUV、EQS SUV，共五個車系。

至於是否會因應零關稅調降售價？台灣賓士主管透露，內部早已做好多項因應規劃方案，但目前所有已公布的各年式建議售價皆維持不變。現階段搭配多項購車優惠，一旦政府正式拍板關稅調降，相關利益將回饋給消費者，並同步評估調整售價。

