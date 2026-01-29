霸氣戰車過平交道也要停看聽 戰鬥車輛平時同守交通規則

陸軍花防部實施戰備偵巡演練時，戰車部隊行經平交道時，依規定停等火車通過。(記者游太郎攝)

〔記者游太郎／花蓮報導〕陸軍花東防衛指揮部今天早上實施第二作戰區「戰備偵巡」訓練，戰車營出動大批M-60A3戰車及各型車輛，機動前往執行包括空軍佳山、花蓮等基地的重要目標防護演練，當戰車車隊行經北迴鐵路平交道時，一旁等候的民眾都納悶，這時候戰車要讓火車先行嗎？答案是：平時一切按交通規則來，戰時則因應戰況彈性實施。

M-60A3戰車及車隊，在平交道前停等火車通過。(記者游太郎攝)

陸花防部為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，今天上午9時許出動戰車營實施營級單位戰備偵巡訓練，這次出動M-60A3戰車及各式輪型車輛，機動前往執行空軍佳山及花蓮基地的重要目標防護演練，透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與堅實戰力。

M-60A3戰車及車隊，依規定在平交道前停等火車。(記者游太郎攝)

官兵在清晨時分，在營長要求下，依序完成人員裝備檢整、通聯測試及車輛檢查，接獲命令後，立即召集各連連長提示並下達作戰命令，隨即帶領車隊自營區出發，官兵在機動過程隨時警戒周遭狀況，展現出平時的精實訓練成果。

戰車和一般車輛同異，通過平交道時，均須遵守停看聽規定，並放慢車速通過。(記者游太郎攝)

M-60A3戰車部隊抵達佳山等重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況操演，熟悉作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，也同步驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

M-60A3車隊在行經平交道時，已聽到警告鈴聲，柵欄也慢慢放下，戰車開始放慢車速，透過無線電呼叫「平交道停等火車，注意周遭民車距離與安全」，一旁民眾見狀相當好奇，紛紛拿起手機拍攝，並討論「原以為火車會減速或停下來，沒想到是戰車先停下來等」。

官員說明，不只是戰車，所有的戰鬥車輛都必須依照交通規則，行經平交道也需遵守停、看、聽指示，但為了安全起見，還是會先行交管人員，事先對戰車及各型車輛進行提醒管制，保障機動過程時的安全；但有時也有例外，如重要演訓及機敏裝備機動時，會先與警方協調，由警車或憲兵車先前導，部分重要路口也會實施管制，讓車隊優先通過，藉此確保戰鬥車輛與民車的安全及道路順暢。

