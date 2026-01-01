「霸氣樂團」西螺跨年！王瞳收告白、于浩威隔空連線妻兒

「霸氣樂團」成員小頭（左起）、于浩威、王瞳、阿修羅到西螺唱跨年晚會。（民視提供）

「霸氣樂團」跨年夜受邀前往雲林西螺大橋西側草坪開唱。現場不僅湧入萬名粉絲，團員王瞳與于浩威更在台上展現超強感染力，將現場氣氛推向最高峰。剛從8點檔《好運來》殺青的王瞳，這次來到西螺跨年顯得格外興奮。她原本擔心戶外演出天氣不穩，沒想到天公作美，「真的很感恩沒有下雨！能夠在殺青後跟支持我們的觀眾一起倒數、同樂，感覺非常幸福。」

最令王瞳動容的是，台下放眼望去，幾乎都是追隨她作品多年的忠實觀眾。她開心地說：「現場看到真的都是有看《好運來》的影迷，這對我來說是當演員最棒的榮耀！」熱情粉絲不僅用尖叫聲應援，更擔心偶像餓著，紛紛進貢在地美食到後台，讓王瞳驚喜直呼：「在後台竟然還有熱騰騰的火鍋可以吃，超幸福！」

面對2026年，王瞳引用聖經名言勉勵自己：「忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑！」至於新年願望，她則俏皮地說還在構思中，歡迎粉絲提供建議。

樂團主唱于浩威同樣感觸良多。跨年夜他在台上揮灑汗水，享受拿起麥克風的每一刻，而螢幕上則正播著他的作品《豆腐媽媽》，讓他倍感充實。身為「暖男爸爸」的他，在跨年倒數的關鍵瞬間，立刻撥通視訊電話給老婆。

「隔著螢幕跟老婆孩子一起跨年，雖然兒子已經睡著了，但知道妻兒在平平安安等我回家，就是無比的安全感。」于浩威在社群感性告白，稱2025年因為有家人的陪伴感到非常幸福。展現鐵漢柔情之餘，他也發揮「拚命三郎」的精神，元旦當天便馬不停蹄趕回攝影棚繼續拍攝《豆腐媽媽》，相當敬業。

