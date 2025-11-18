霸氣砸3.5萬發雞排！網湧入社群求證台大電機系校友真實身分 本人證實了

一名台大電機系校友在社群平台在Threads曬出學生證，直言自己看不下去了，他身為台大校友，必須捍衛母校尊嚴，於是昨日下午將在台大傅鐘發出400份雞排。 圖：翻攝自加帕利天藍怪預警中心

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風上周席捲台灣，一名自稱是台大大氣系的學生在匿名社團發文，預測台北市至少會放 2 天颱風假，若預測失準將會發 300 份雞排及 100 杯珍奶補償，不料，他賭輸了卻臨時放鳥。

事後，一名台大電機系學長為捍衛校譽，昨（17）日現身台大校門口發放雞排，而這位自掏腰包的電機系學長也被眼尖的網友起底，發現這位學長竟是擁有 1.6 萬訂閱的 YouTube 網紅。

一名台大電機系校友在社群平台 Threads 曬出學生證，直言「看不下去」，身為台大校友，必須捍衛母校尊嚴，並於昨（17）日下午在台大傅鐘發放 400 份雞排。 圖：翻攝自 Threads

台大大氣系學生發祭品文卻放鳥，引發網友不滿，紛紛留言開酸。一名台大電機系校友在社群平台 Threads 曬出學生證，直言自己「看不下去了」，身為台大校友，必須捍衛母校尊嚴，並於昨日下午在台大傅鐘發出 400 份雞排，替那位大氣系學生兌現承諾。

廣告 廣告

他表示，這次花費約 3.5 萬元，平常很少有機會請學弟妹吃雞排，「這是個蠻好的機會」；還提到，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

他受訪時表示，因原本的大氣系學生未出面發雞排，導致部分酸民攻擊台大。他認為，即便匿名貼文不一定出自大氣系學生，但已經對學校造成傷害，因此決定站出來替母校說話。他也呼籲大眾，不要看到匿名發文就認定是台大學生所貼，並喊話未來大家發「祭品文」最好使用真實姓名，更能避免誤會。

台大電機系學長昨日出面發雞排後，眼尖網友很快查出他的真實身分，原來他正是擁有 1.6 萬訂閱的 YouTuber「雷夢遊戲頻道－－檸檬愛玉」。消息曝光後，網友紛紛湧入他的頻道留言確認是否真是本人發雞排，而他也在留言區下方比讚回應，證實發雞排的人正是自己。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

總預算案躺48天！公督盟批：預算審議不應淪在野報復工具！促韓國瑜儘速協商

軍禮歡迎吐瓦魯總理 賴清德：共同面對地緣政治與氣候變遷挑戰