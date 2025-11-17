霸氣稱「台大尊嚴不只400份」 電機系校友：發雞排沒在匿名

上百人排隊領取四百份雞排。（圖／TVBS）

一名自稱台大大氣系學生的網友因預測台北颱風假翻車後，未兌現發送雞排和珍奶的承諾，放鳥四百人引發熱議。為捍衛台大校譽，一位電機系校友隨後宣布贈送四百份雞排，雖因未申請許可被校警驅離，但改至校門口發放，吸引上百人冒雨領取。同日，台大地理系學長和學姐也共同贈送350杯手搖飲，另有手搖飲業者加碼贈送100杯珍奶，掀起一波波「維護校譽」的熱潮。

上百名台大學生撐著雨傘在濕滑的地面上加快腳步，甚至有人直接奔跑，只為了領取免費的雞排。這場發放四百份雞排的活動由一位戴著眼鏡和口罩的台大電機系校友主辦。由於排隊人潮眾多，校園駐衛警也協助指揮秩序。現場擺放著好幾箱雞排，全是為了洗刷台大的校譽。

事件起因是日前一名自稱台大大氣系學生在臉書匿名發文，聲稱若台北沒放兩天颱風假，就會發送雞排和珍奶，然而在16日卻未兌現承諾，放鳥了四百位前來領取的民眾。為了捍衛母校尊嚴，有台大電機系校友隨即宣布將於17日下午三點在台大傅鐘發放四百份雞排，並強調台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。不過因為他沒有向校方申請，無法在校內擅自聚集發放雞排，被校警驅離後只好改到台大校門口外進行。

台大電機系校友霸氣送四百份雞排。（圖／TVBS）

搶到頭香的民眾情緒激動，表示這個年代不只有在網路上隨便撒謊的人，總是會有人願意兌現自己的承諾。這位發放雞排的台大電機系校友透露，此次活動花費約3萬5000元，他表示看不下去一些酸民對台大的嗆聲，希望呼籲以後匿名發文不要自稱是台大的學生，而是以真實名字發雞排文。

台大地理系學長姐免費送350杯飲料。（圖／TVBS）

同樣為了洗刷學校名譽，台大地理系學長於17日中午發放300杯手搖飲，還有同系學姐加碼50杯，總共免費送出350杯飲料。手搖飲店督導朱先生說明，這位地理系學長表示看不慣學弟的做法，直接與品牌官方聯繫並匯入訂金。此外，網紅Toyz經營的手搖飲品牌也搭上時事話題，店員一杯接著一杯不停地發放。該手搖飲業者代替自稱大氣系的網友，在17日下午三點發放100杯珍奶，安慰大家被放鳥的失望心情。

由於自稱台大大氣系學生的網友是在匿名平台上發文，系所無法確認其真實身分。然而這起事件卻意外引發了一連串維護校譽的熱潮，一波接著一波，展現了台大人的團結精神。

