霸氣表態「我是台灣國立委」！王義川嗆爆王鴻薇：你敢去中國喊？

即時中心／黃于庭、李美妍報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；而民進黨政治人物紛紛以實際行動力挺日本，包括支持觀光、大啖海產等。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，王義川今（25）日反嗆，2人敢不敢去中國喊「我是中華民國立委」。

針對寫下「台灣國桃園市」遭在野黨批評，王義川反嗆「我是台灣國立委有問題嗎？」，請他們（國民黨）去中國喊他們是中華民國立委，敢不敢？接著，他更點名王鴻薇，「你去中國喊一下你是中華民國立委敢不敢？我就是台灣國立委有什麼問題？」

快新聞／霸氣表態「我是台灣國立委」！王義川嗆爆王鴻薇：敢去中國喊嗎？

民進黨立委王義川。（圖／民視新聞）

至於王鴻薇稱「中華民國少1位國會議員」，王義川強調「我是台灣國立委有問題嗎？」，並再度砲轟王鴻薇，「請你到中國喊『我是中華民國立委』」。

面對牛煦庭質疑，是否不認同中華民國？王義川拉高音量回應，「我是台灣國立委有什麼問題？」，牛煦庭去中國講自己是中華民國立委，「講1遍看看，有什麼問題嗎？」；而牛煦庭進一步質疑「吃中華民國自助餐」，他則立場堅定地說，「我就是台灣國立委」。

