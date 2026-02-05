霸氣豪發上百萬紅包！白冰冰開20桌震撼宣布「重大新喜訊」：感動滿滿

記者蔡維歆／台北報導

節目製作人同時也是主持人白冰冰為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，今天席開20桌，並大手筆灑了上百萬元的紅包，祝福大家馬年「馬到成功，馬上發財」，主持群和常客「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、「Give me five少女隊」、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜等人和音樂大師孔鏘老師等40多人到場同歡。

白冰冰也特別邀請長年支持持《超級冰冰Show》的冠名廠商「安美諾美白修護霜」董事長詹加鴻賢伉儷，以及「PP石墨烯」董事長郭宏睿、靖天電視台董事長陸醒華賢伉儷、新天地電視台董事長丁文祺賢伉儷、白曉燕基金會的前後任董事長林文勝與周龍田及董事林余德，以及鼎力支持白冰冰拍攝玄天上帝故事《天知道》的賀聖宮宮主王美雲。

廣告 廣告

白冰冰率領子弟兵出席尾牙。(圖／記者鄭孟晃攝影）

白冰冰也特別謝謝去年給予幫助的好友們，台商會長林文濱賢伉儷、亞昕福朋喜來登飯店董事長姚連地，及音樂人陳建平、俞隆華、吳建宏、蔡宏勳、蔡宜汝、楚為仁、郭之儀，更感謝提供歌手及歌曲版權來支持節目的華特、豪記、禧多等唱片公司，還有「冰友會」的好友們。白冰冰也藉尾牙謝謝台灣音樂著作權集體管理協會董事長陳秉麟的大力協助。

接著由白冰冰一手栽培的本土女團「Give me five少女隊」帶來活力四射的歌曲〈恁仔細〉。人群中特別顯眼的模仿大師董至成也盛裝來到現場，與蔡亞露合唱將於2月9日正式上架的新歌〈來都來了〉，此外，白冰冰也特別公布將安排蔡亞露與曾昱嘉合作的喜訊。

白冰冰的女團上台表演。（圖／記者鄭孟晃攝影）

白冰冰也特別安排賓果遊戲和抽獎與大家同歡，她也特別謝謝豪記唱片和台商會長林文濱贊助賓果遊戲的獎金，謝謝福容大飯店集團提供數十份禮物參與抽獎。尾牙最高潮就是白冰冰大發紅包，她笑稱：「演藝圈的尾牙宴，也就是紅包場！」被問發出去多少紅包錢？她說：「一定跑不了百萬以上啊！還有今天因為工作沒有到現場來的同仁，也要為他們準備，一年一次，大家高興就好，今天的我口袋鬆鬆，但感動滿滿。」

更多三立新聞網報導

恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」

大S離世滿1年！白冰冰哭曝跟S媽「私下對話」不忍了：很折磨也很可怕

人夫阿翔不藏了！50克拉鑽戒「首爾高空求婚」楊繡惠 驚人畫面曝光

我就像畜生一樣！男星「爆求歡愛妻」慘遭打槍：可以付費去找外面

