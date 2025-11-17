霸氣送400份雞排！台大電機系學長驚人身分起底 竟是開箱YTR

娛樂中心／綜合報導

台大電機系學長於約定時間下午3點現身發送雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

先前有一名自稱是台大大氣系的學生發出祭品文，預測鳳凰颱風侵台時，台北市至少會放颱風假2天，還放話預測失敗要發放雞排，不過，該名網友在預言失敗後，並未實現賭約也掀起大家熱議，沒想到昨（16日）晚間又有名自稱台大電機系學長要捍衛母校尊嚴，接力發雞排，果真今（17日）兌現承諾，而他驚人身分也被起底。

根據《壹蘋新聞網》報導，這名自稱台大電機系學長還有另一個身分，原來他是一名開箱網紅，平時經營YouTube頻道「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」，至今已經發布235部影片，擁有1.59萬的粉絲訂閱，不過他最新一則影片停留在2個月前的寶可夢開箱，如今因為發放雞排再度引來大家關注。

事實上，這名自稱台大大氣系的學生放話預測颱風假失敗後，並沒有依約現身發雞排，讓400位民眾苦等落空，而為了替台大挽回顏面，一名台大電機系畢業的學長就發文提到看不下去，承諾發400分雞排來捍衛母校尊嚴，今（17日）如約帶著一箱箱雞排抵達現場，其中，首位拿到雞排的學生就表示自己並不是為了這塊雞排，而是深信學長會兌現承諾。

今早發雞排的台大電機系學長，身分是寶可夢卡牌開箱網紅。（圖／翻攝自YouTube）

