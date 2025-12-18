中部中心／李文華 彰化報導

企業找大咖藝人辦尾牙不稀奇！近萬名員工的彰化基督教醫院，年底才會公布年終獎金，但已大手筆先砸下重金，邀請明星辦演唱會，活動多達3天，演出陣容曝光，由告五人打頭陣，期間還有董事長樂團、TRASH、麋先生、陳芳語等超大咖卡司，慰勞辛苦醫護人員，能享受到跨年演唱會等級的演出！

海報節目表上，一連三天，通通都是大咖藝人，但這可不是什麼音樂季，也不是公開演唱會，而是彰化基督教醫院所舉辦的醫護音樂節！

廣告 廣告





霸氣！彰基砸重金邀大咖 告五人、TRASH、陳芳語等人輪番開唱

霸氣! 彰基砸重金邀大咖 告五人.陳芳語等人輪番開唱（圖／民視新聞）





彰基首次舉辦音樂節，為期3天的活動，上場陣容，實在太澎湃，卡司類型橫跨嘻哈、搖滾、抒情，由告五人打頭陣，接著宇宙人、麋先生、陳芳語，等知名樂團、歌手輪番上陣，唱好唱滿，消息一傳開，還有一般民眾打聽，演唱會有沒有機會，開放院外人士入場。

有著近萬名員工的彰基，每年營收在全國最賺錢醫院，幾乎年年都是前幾名。

2024年更是豪砸近10億，發放了院史上最高的3.3個月，雖然今年的年終數字尚未公布，不過董事會已經預告，絕對不會讓員工失望！而且先加碼舉辦3場演唱會。





霸氣！彰基砸重金邀大咖 告五人、TRASH、陳芳語等人輪番開唱

彰基砸重金邀大咖連唱3天 告五人.陳芳語等人輪番開唱（圖／民視新聞）





醫護獨享演場會，名額有限需要抽籤，雖然沒有辦桌準備餐食，但會另外包尾牙紅包，院方霸氣砸重金，請來藝人，在院內開唱3天，也是希望讓永遠衝在最前線的醫護人員，能夠坐下來當觀眾，好好休息，認真享受，專屬於他們的，年終演唱會！

原文出處：霸氣！彰基砸重金邀大咖 告五人、TRASH、陳芳語等人輪番開唱

更多民視新聞報導

物價漲不停 網友比價揭好市多日用品「幾次採購就回本」

傳振興醫院"年終6個月+普發2萬" 網喊:希望院長"長命百歲"

「年終6個月+普發2萬」薪情好 振興醫院院長證實：還加薪5%

