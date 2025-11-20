霸氣！ 砸2.8億現金「買整棟商辦」 買家身分曝光
高雄科技產業起飛，法人霸氣包棟買商辦！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區青年一路的商辦大樓「青年館大樓」，今年7月，由設立在高雄的境外公司「貝里斯商優亨(股)公司」，以總價約2.8億元無貸款，將整棟12層樓商辦含48個車位一次打包，成為該區今年以來，最高總價房地交易。
台灣房屋三多捷運加盟店經理潘秀芬表示，該棟商辦位處市府商圈，為南高雄核心區段之一，青年一路為高雄家具一條街，附近就是知名的忠孝夜市，周邊店面林立，整體生活與商業機能成熟，觀察該商辦1、2樓店面空間，已由銀行業長期租用，而3樓以上單層面積約在180~200坪左右，這類大坪數商辦，適合作為企業總部，符合具一定規模的企業客群需求，加上區段鄰近亞灣區，具備商業聚落串連的優勢，有利吸引企業群聚，未來如做出租收益，粗估單層租金投報率約在5%~6%左右，在市場上算是頗為亮眼。
潘秀芬表示，據了解，該公司營業登記項目，除了包含不動產租賃、買賣業，亦具有旅館業背景，旗下商旅「鮪魚家族飯店」，於鹽埕區、高雄火車站等景點商圈均設有分館，而該商辦大樓地點鄰近新崛江、五福商圈、高流等熱門觀光景點，未來亦鄰近捷運黃線Y12站機能，推估除了以現況做為出租商辦用途，也可能計畫改建為品牌商旅，以拓展相關事業營運效益。
企業打包整棟商辦 買家都有這產業背景
另外，位於前金區中華四路近青年二路口，距離該商辦大樓車程約3分鐘，也有另一棟12層樓商辦「中華百富大樓」，於去年8月，由河堤集團旗下企業「河堤管理顧問(股)公司」，以約1.5億元整棟打包，據了解，該集團以多角化經營，事業跨足旅宿、餐飲、遊艇業等，同樣於高雄、墾丁均設有多家連鎖商旅。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察該兩筆商辦交易，皆位於亞灣區周邊範疇，區段同時匯聚商務與觀光雙軸需求，且一樓店面皆由銀行、連鎖餐飲等品牌長期進駐，租期長、租客體質佳，可為買方創造穩健且持續性的收益，可說是現成的「金雞母」型資產。
李家妮指出，近年高雄觀光景氣蓬勃，吸引許多旅宿業者積極尋找據點，甚至直接承接老飯店改裝再營運。而高雄商辦大樓普遍座落在精華地段、坪數規模大，若附帶地下停車位、產權單純，更有利於後續營運規劃。對企業而言，整棟買下不僅能透過穩定出租創造現金流，後續也能依自身品牌策略，彈性調整作為旅宿或自營空間，達到資產活化與效益最大化。
此外，私法人購屋許可制採「管住不管商」的規範，使商用不動產在企業資產重新配置時更具彈性，能同時兼具投資收益與自用價值，彈性型態的置產方式，也成為吸引企業布局的關鍵要素之一。
▼高雄近一年整棟商辦交易。（圖／台灣房屋提供）
（封面圖／台灣房屋提供）
10年買下北市3間房「月收租15萬」 越籍包租婆笑：房產比包還多
