霸氣！鄭麗文連續見5大國使節 大破綠營「歐洲封殺」謠言

國民黨主席鄭麗文上任之初在《德國之聲》專訪中表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，網路上有人指她因此被歐洲各國駐台機構封殺，但鄭麗文近日接連會見美、星、日、英、德5國駐台代表，國際政治觀察家方恩格直指打破謠言。

鄭麗文16日會見 德國在台協會處長狄嘉信。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

鄭麗文臉書從12日到今（16）日連續PO出她與重要外國駐台使節會面的消息及照片。12日鄭麗文與美國在台協會（AIT）處長谷立言會談，強調台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定；谷立言則重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；谷立言處長並於會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。

鄭麗文12日會見美國 在台協會處長谷立言。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

鄭麗文13日再與新加坡駐台代表葉偉傑會談，雙方討論台灣情勢、兩岸關係與區域發展，會談氣氛十分友好，展現良好互信基礎。鄭麗文13日並與日本台灣交流協會代表片山和之會談，片山和之強調台日人民之間情感連結非常深厚，非常期待與鄭麗文保持密切溝通，並歡迎鄭麗文以國民黨主席身分訪問日本。

鄭麗文13日會見 新加坡駐台代表葉偉傑。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

鄭麗文13日會見 日本台灣交流協會代表片山和之。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

鄭麗文15日再與英國在台辦事處代表包瓊郁會談，包瓊郁代表讚賞鄭麗文非常有活力且直接的領導風格，雙方一致認為，處理兩岸關係必須建立在相互尊重的基礎上，台灣朝野應尋求共同立場，以促進更大的社會凝聚與合作空間，此外包瓊郁誠摯邀請鄭麗文再次訪英，並提到雙方同為劍橋大學校友，並期待未來能持續保持密切且定期的溝通交流。鄭麗文16日再與德國在台協會處長狄嘉信會談，雙方重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值，雙方認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益，狄嘉信處長表示德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。

鄭麗文15日會見英國 在台辦事處代表包瓊郁。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

方恩格臉書16日發文指出：「中國國民黨KMT主席鄭麗文日前接受《德國之聲》採訪，提及俄羅斯總統普亭不算獨裁者，引發熱議。媒體隨即傳出，有歐洲國家駐台機構表態，不會再和國民黨中央互動。今天德國駐台代表與鄭麗文會談。昨天英國駐台代表與鄭麗文會談時，我就寫『如果以後其他歐洲國家駐台代表與鄭麗文會談的話，就知道有人放假新聞，打認知作戰』，結果呢…」。

