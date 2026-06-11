霸氣！黃仁勳答題加碼捐百萬 劉在錫嚇壞喊「第一次」網驚呼：紅包隨時準備好

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劉在錫拿百萬獎金給黃仁勳，黃加碼百萬後一併捐出。翻攝Threads



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪問南韓，除了與南韓的客戶、供應鏈搏感情外，最受關注的應該就是接受「國民MC」劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》專訪，也被南韓網友笑稱作是「2兆男訪問2000兆男」。節目中，劉在錫表示將提出一個問題挑戰，若黃仁勳答對可以得到「百萬韓元」獎金，黃仁勳霸氣回應，若答錯願意捐出「百萬韓元」紅包，最後黃仁勳順利答對，但最後仍將兩份獎金都全數捐出，展現霸氣。

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根據韓媒報導，tvN於10日公布收視成績，黃仁勳出演的《劉QUIZ》全國收視率達5.7％（尼爾森韓國基準），成為節目今年以來收視最高的一集。若以首都圈收視率計算，更達到5.9％，不僅刷新今年紀錄，更是自去年以來所有播出集數中的最佳成績。

節目尾聲劉在錫提出一個挑戰，只要答對問題即可獲得100萬韓元（約合新台幣2萬698元）獎金。黃仁勳聽完霸氣表示，如果答對就收下獎金，如果答錯則自行捐出同等金額，劉在錫也當場驚呆喊「這是第一次！太棒了！」

黃仁勳妻女準備紅包，也被製作單位拍下。翻攝Threads

劉在錫提出的問題就是NVIDIA股價時期高低排序，結果黃仁勳憑藉的超強的記憶，準確答出四個時期的股價高低排序，字幕顯示中，股價一度只有75韓元，最高則衝到28萬韓元。聽到初期股價只有75韓元，劉在錫也感到一陣扼腕，黃仁勳也趕緊安慰「別難過」。

節目在錄製時也聚焦黃仁勳家人動向，發現女兒聽到爸爸霸氣宣言後，立刻準備好紅包，妻子Lori也趕緊從包中取出百萬韓元，網友大讚：果然成功的男人背後一定有個偉大的女人。

黃仁勳與老婆Lori感情甜蜜。資料照片。李政龍攝

最後這份節目提供的「獎金」，黃仁勳也並未收下，節目畫面中顯示，兩包「百萬獎金」已捐贈至兒童與未來財團，用於弱勢兒少IT教育計畫。不少觀眾也紛紛留言「真是傳統台派」、「我媽的包包裡也總是準備著紅包袋」。

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