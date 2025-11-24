霸氣！AUM衝到5300億 台新新光投信點三箭衝兆元

財經中心／師瑞德報導

台新新光金控合併後首家子公司落地，台新投信吸收新光投信，AUM升至5300億元、躍居投信第9大。新任董事長賴昭吟喊出招才、推多元產品、衝全權委託三路並進，延續貨幣市場基金1600億元優勢、布局主動式ETF，挑戰兆元規模。（圖／記者師瑞德攝影）

台新新光金控合併後的第一張成績單出爐。金控今年7月24日完成合併，旗下四大子公司依規劃推進整併。24日由台新投信與新光投信率先完成合併程序，也成為金控內首家完成整併的子公司；存續公司為台新投信，合併後資產管理規模(AUM)來到新台幣5300億元，市場排名躍升至第九大，並把「兆元投信」列為下一階段目標。

首家子公司完成整併AUM衝上5300億元

台新董事長吳東亮出席見證時指出，金控合併後「我們四大子公司包括人壽、銀行、證券、投信都陸續依照進度進行，今天就由台新投信與新光投信率先完成合併。」他形容，這象徵台新新光金控正式進入「多引擎發展階段」，投信團隊不只要對市場反應快，「完成投資、完成整併的速度也要快」，並強調政府正全力推動「亞洲資產管理中心、資本市場國際化」，投信規模擴大正好順勢卡位下一波資產管理趨勢。吳東亮也直言，合併的意義不只在「變大」，而是要「變得更強」，朝更具競爭力的資產管理平台前進。

賴昭吟接任董事長：三件事把兆元投信做成

台新投信董事會同日推選賴昭吟擔任董事長。賴昭吟在致詞時表示，合併後資產規模上看5300億元，「我們有強烈的企圖心，絕對不會以此為滿足。」她也把下一步策略講得很白：第一是持續延攬人才，「人才才是一切的根本」；第二是順應市場潮流，積極設計多元產品，讓投資人面對不同市場情況「都有足夠的產品來做選擇」；第三則是擴大全權委託業務，她指出全委市場近兩三年已有明顯成長，隨著金控與投信規模放大，「我們應該有更多機會爭取這項業務的成長。」她強調，在兩家金控合併、政府打造亞資中心的環境下，「要成為兆元投信不是夢，是絕對可以達到的。」

投信投顧公會：整併是全球趨勢關鍵在吃下機構資產

投信投顧公會理事長尤昭文也到場祝賀，指出產業整併不只在台灣發生，「全球也在進行」，而台新新光投信合併後資源更完整，有利深化資產管理服務。他分析，台灣資本累積可觀，不僅有小資金流，更有高資產族群與「長期機構資產」的龐大需求，包含壽險與退休金(Pension)資金，都是下一階段資產管理的關鍵戰場。尤昭文提醒，要管理機構資產必須理解監理與風險框架，投信需培養「insurance solution」等專業能力，但他看好台新新光合併後的平台與資產量體，「一定會有很好的發展。」他也期待未來不只管理自家資金，而能走向國際，像新加坡、香港一樣吸引更多境外資金，讓台灣資產管理產業真正做大做深。

公司方面補充，合併後台新投信將加速整合資產管理、產品研發、投資研究、通路布局與風控體系，持續擴充主被動ETF及共同基金線；同時將善用金控資源爭取機構與高端客戶全權委託，並規劃擴大徵才，以更完整的產品與服務回應市場需求。台新新光金控也期待以投信整併為起點，帶動後續子公司合併進度，逐步把「多引擎」效益轉成實質成長動能。

