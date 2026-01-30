霸王寒流再現？美國模式預測「這天」北台灣恐凍到剩0度 氣象署回應了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

2016年霸王級寒流是否重演引發關注。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」近日依據美國電腦模式預測指出，2月9日前後北台灣1500公尺高空「零下10度線」恐南壓，平地氣溫不排除下探至0度，強度甚至被形容「可能比霸王寒流還強」。不過，中央氣象署預報員黃恩鴻回應，美國模式屬單一模式預測、變動性高，目前觀測個相預報顯示，2月7日前後有冷空氣訊號，實際強度仍需後續資料持續修正與觀察。

「觀氣象看天氣」依據美國電腦模式預測指出，2月9日前後北台灣氣溫恐下探至0度。（示意圖／資料照）

「觀氣象看天氣」指出，美國模式預報顯示，2月9日上午8時，1500公尺高度零下10度線可能南壓至北台灣，換算平地氣溫有機會下探0度，強度甚至高於2016年霸王寒流。不過，該粉專也提醒，儘管負北極振盪趨勢明顯，代表冷空氣持續向中緯度外流，但零下10度線實際壓境的機率並不高，且屬於超過10天的長期預測，不確定性仍大，「可能下一報冷空氣又沖歪了」。

粉專進一步分析，北極振盪指數自1月中下旬起長時間維持在-2以下，預估至2月中前多落在-2至-5區間，顯示冷空氣活動頻繁。近期美國中部、紐約出現創紀錄大雪，連與台北緯度相近的邁阿密，氣溫預測也僅剩2度，屬極端負北極振盪事件；美國模式所示的低溫訊號，與後續波谷探底時間點相互對應，顯示仍有較強冷空氣潛勢，但實際影響範圍與氣溫分布，仍需持續觀察。

對此，中央氣象署預報員黃恩鴻分析，目前各項預報資料確實顯示，2月7日前後可能出現一波冷空氣影響台灣，但現階段尚無法判定強度。美國模式屬單一模式預測，搖擺度高；相較之下，歐洲模式則評估這波冷空氣偏弱。

黃恩鴻強調，氣象單位常以「1500公尺高空溫度」作為評估冷空氣強度的指標。若該高度降至零下10度，代表冷空氣相當強勁；在濕冷條件下，平地氣溫通常會比高空高約10度，約落在0度左右；若屬乾冷型態，平地溫度則約比高空高15度，約在5度上下。整體而言，雖然長期模擬出現極端低溫訊號，但實際是否成真，仍有待後續資料持續修正與觀察。

