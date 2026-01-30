霸王寒流再臨？美國模式示警北台急凍恐下探0度

（記者周德瑄／綜合報導）氣象圈熱議「霸王寒流」是否再現。民間氣象粉專引述美國電腦模式指出，2月9日零下10度線恐壓到北台灣，推估平地有機會下探0度，強度甚至被形容可能超過2016年霸王寒流。不過專家強調，這屬於超過10天的預測，不確定性高，仍須觀察冷空氣南下路徑與實際強度。

圖／美國模式示警北台灣低溫，但不確定性仍高。（翻攝觀氣象看天氣粉專）

氣象粉專「觀氣象看天氣」29日表示，最新美國模式顯示，2月9日清晨1500公尺高度的零下10度線逼近北台灣，若條件配合，平地低溫可能相當明顯。但粉專也坦言，這類極端低溫出現機率不高，且預報時間尚遠，後續仍可能修正。

專家分析，目前北極振盪指數持續維持負值，代表北極冷空氣仍有大量外流趨勢，但台灣多位於影響邊緣，實際降溫程度仍與冷空氣南下角度與路徑有關。是否真會出現接近或超越霸王寒流的低溫，仍需接下來幾天持續觀察。

