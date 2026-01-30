霸王寒流再襲探0度？ 專家曝最新預報：有機率

今天（30日）各地天氣舒適，明（31日）下半天冷空氣南下，北台灣轉濕冷；周日（2月1日）冷空氣強度接近大陸冷氣團。有氣象粉專根據美國模式預測指出，2月9日1500公尺高度－10度線壓到北台灣，平地有機會出現0度低溫，可能比2016年的霸王級寒流還冷；對此，氣象專家賈新興表示，7日起的確有一波較強的冷空氣，是否重現霸王級寒流，他說有機率，不過變化還很大，應持續觀察。

賈新興今天在YouTube頻道說明近日天氣，明天至下周二（3日）受到偏強的東北季風影響，中部以北及花東地區有短暫雨；下周三至周五（4至6日）冷空氣減弱，午後花東山區有降雨機率。

廣告 廣告

民眾相當關注接下來是否有霸王級寒流襲台，賈新興表示，根據美國系集模式預報，7日至9日有一波較強的冷空氣，大約有一半機率達寒流等級；歐洲模式預報的機率則不到一半。因此賈新興認為，屆時可能會很冷，但目前來說還有比較大的變數，可以等時間接近再觀察。

此外，賈新興提到，下周二至下周四菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，生成颱風的機率大約3至4成。

至於農曆春節期間的天氣，賈新興表示，目前來看氣溫大約是「正常至偏暖」的機率較高，降雨方面「正常至偏少」。

更多中時新聞網報導

印度接連爆立百病毒 疾管署警戒要求通報

醫：腦部杏仁核冷感 未恐懼退縮

《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高