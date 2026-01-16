霸王寒流會來嗎？ 鄭明典：西伯利亞高壓首次這麼誇張

民眾週末至週一仍感溫暖舒適，但下週二起氣溫將快速下滑，須留意日夜溫差及保暖措施。（圖／方萬民攝）

中央氣象署預測，自下週二（1月20日）起，台灣將受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，屆時中部以北及宜蘭地區氣溫將逐步下降，預估在週三、週四（21日、22日）達到影響高峰。此次冷空氣是否構成寒流，仍需觀察發展趨勢。不過前中央氣象局長鄭明典提醒，此波高壓系統具有極端特性，應提高警覺。

鄭明典分享的海平面氣壓圖中，紅棕色高壓區幾乎覆蓋整個西伯利亞，顯示出極端強度的「西伯利亞高壓」系統。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典於社群媒體上貼出海平面氣壓圖指出，圖中顯示紅棕色的高壓區域幾乎覆蓋整個西伯利亞地區，氣壓中心數值極高，範圍廣大，為典型的「西伯利亞高壓」，強度之大甚至讓熟悉的「蒙古高壓」幾乎消失。他坦言，儘管先前曾在學術文獻中見過類似圖像，但實際觀測到這麼極端的狀況，仍是首次經驗。

鄭明典進一步表示，目前這股冷高壓正逐步向蒙古方向移動，冷度與強度皆不容小覷，是冬季中需特別留意的重要氣象系統。然而，觀察氣象預報圖可發現，日本海附近並未出現明顯低壓發展，主要低壓位於日本東方外海。由於缺乏低壓西側的北風推送，此次冷高壓系統傾向於偏北出海，預計將主要影響韓國與日本，台灣則僅處於邊緣影響範圍。

預報圖顯示，此次冷高壓主要偏北出海，預期影響韓國與日本，台灣僅受邊緣波及，體感轉冷但降雨有限。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

此外，他指出，受到反聖嬰現象影響，菲律賓東方正形成大片低壓區。該環境有利於部分北風往南延伸，卻抑制潮濕氣流北上，因此此波冷空氣對台灣的影響將偏乾，降雨機率相對有限。

儘管如此，鄭明典的貼文仍引發不少網友熱烈討論，有人詢問是否「霸王級寒流」即將重現，也有民眾根據日本預報指出，下週可能面臨大雪，呼籲提早做好防寒準備。

中央氣象署則補充提醒，週二起濕冷感將加劇，桃園以北與東半部可能出現持續性降雨，中部與南部也將明顯轉涼。預估中部以北與宜蘭地區低溫落在11至14度，花東與南部則為14至17度，白天高溫普遍下降，北部及宜蘭僅有15至18度，中南部則約21至24度。

面對變化快速的天氣系統，氣象局呼籲民眾持續關注最新預報資訊，並做好防寒準備，特別是年長者與心血管疾病患者應提高警覺，慎防低溫對健康的影響。

受到反聖嬰現象影響，菲律賓東方形成大低壓區，影響台灣冷空氣特性轉為偏乾型態。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

