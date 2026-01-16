霸王寒流要來了？鄭明典曝極端「西伯利亞高壓」 往蒙古移動強又冷

氣象署預報，下周二（20日）起，強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，將於下周三、下周四（21日、22日）影響台灣。前氣象局長鄭明典PO出海平面氣壓圖，紅棕色高氣壓部分幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，實作上應該是第一次看到這麼極端。他今（16）日又指出正往蒙古移動的冷高壓很強、很冷，是冬季需要注意的天氣系統。

鄭明典在臉書貼出海平面氣壓圖，解釋紅棕色是高氣壓，灰藍到紫色是低氣壓，這樣的高壓分布，中心高壓很高，範圍幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，絕對可以稱做「西伯利亞高壓」。以前在文獻上見過，實作上應該是第一次看到這麼極端，熟悉的蒙古高壓可說是完全消失。

對此，網友紛紛詢問，「代表霸王級寒流要來？」、「看到日本那邊的天氣預測，他們推測下周可能有大雪，總之到下周三到四之前要做好防寒準備」、「之前有聽說過，冬至如果很熱，過年就會很冷」。

不過鄭明典今日進一步分析，預報圖中並沒有低壓在日本海附近發展，主低壓靠近在日本東方外海。少了低壓西側的北風推送，這次冷空氣，或主要的冷高壓，傾向於偏北出海，影響的是韓國和日本，台灣只是被「掃到邊」。

另外因為反聖嬰現象的影響，菲律賓東方是個大低壓區，低壓區有利部分北風南下，但是卻不利潮濕空氣北上，因此這波冷高壓影響還是相對的偏乾，日、韓方面下雪量不致太極端，台灣這邊雨量應該也相對有限！

