霸王寒流要回來了？北極「冷暖對峙」怪象現身 鄭明典警示罕見巧合

前氣象局長鄭明典分享北極圈上空罕見現象，指出與2016年霸王級寒流前的背景相似。（本刊資料照）

入冬後東北季風逐漸增強，台灣各地氣溫下降。前氣象局長鄭明典26日分享北極圈上空的罕見現象，指出目前高空出現「冷暖空氣對峙」，時序與2016年霸王級寒流前的背景相似，讓外界不禁揣測今年冬天是否可能再次迎來超強寒潮。另有氣象專家也警示，今年冬季「冷冬」機率偏高。

鄭明典在臉書說明，北極圈上方約23公里高空，出現兩團相對暖與冷的空氣正面對峙。照理說，這個時間點應是極渦逐漸發展的階段，也就是極區日照減少、空氣快速冷卻，下沉的冷空氣會促使周邊空氣向內補充，形成典型、單一的逆時針冷渦盤踞北極。而今年的極渦核心卻出現暖空氣，代表「極區平流層暖變」提前發生，情況相當罕見。

為何這麼早出現暖變？

鄭明典指出，極區平流層暖變通常較晚發生，而今年突然提早出現，讓他想起2016年年初的霸王級寒流。他回憶，當年也曾在前一年年底觀測到類似的早期暖變現象，巧合程度令他印象深刻。

反聖嬰增強 冬天更冷嗎？

不只北極異常，氣象專家林得恩近日也引用美國最新氣候模式，指出自9月以來反聖嬰訊號持續增強。今年10至12月發生機率已超過80%，並可能延續到明年2月。若反聖嬰在冬季成立，依據過往統計，台灣冬季氣溫常較平均值偏低，冷空氣更容易南下，「冷冬」機率約有6成。

林得恩表示，反聖嬰冬季的典型型態是北部與東北部降雨增加，中南部則更乾燥，春雨也可能偏少。若上述背景持續發展，民眾需留意未來冷空氣影響頻率與強度可能提升。

