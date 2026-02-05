「霸王寒流」將提早報到？各國模擬預報一圖看：「這兩天」不到6度

下波強冷空氣將於7日報到，「林老師氣象站」今日整理各國預報圖表。 圖：取自「林老師氣象站」

[Newtalk新聞] 日前美國預報9日可能出現「霸王寒流」，掀起外界高度關注。氣象粉專「林老師氣象站」指出，確實各國預報都顯示，在7日到9日之間有強冷空氣，且強度最少在強烈大陸冷氣團等級，不排除成為入冬首波寒流，最冷的時間落在8、9日，先濕冷後乾冷，西半部最低溫有機會下探至6度以下。

下波強冷空氣將於7日報到，「林老師氣象站」今日整理各國預報圖表。「林老師氣象站」指出，由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於7日到9日報到，前後延時3至3.5天。其中美國模式結束還延後至10日上午。

另外，此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在8、9日這段期間；其中美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示8日當天，還有機會再升級為今年首波寒流。

預計這次將會先濕冷後乾冷，7 日有雨，8、9日後環境水氣逐漸減少。中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大；其中西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探至6度以下。

