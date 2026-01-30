「霸王寒流」2/9壓境比2016年強？ 賈新興：冷空氣邊緣掃台

霸王寒流即將到來？氣象專家賈新興在Youtube頻道表示，北極冷空氣外流情況預計持續到2月10日，而在6日過後，亞洲高緯度地區確實有被北極冷空氣直襲機率。不過，據歐洲模式顯示，台灣位在冷空氣影響邊緣，「平地出現0度氣溫」機率較低。

歐洲系集模式預測未來10天TD侵襲機率圖。（圖／賈新興臉書）

天氣粉專「觀氣象看天氣」29日發文提及，最新美國電腦預測模式在2月9日上午8點，「1500公尺高度零下10度線」將壓到北台灣，換算平地可能有機會出現0度低溫，直言「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」，引發民眾熱議。

賈新興解釋，在6日過後台灣確實有一波冷空氣影響訊號，美國模式預報達寒流沒錯，但較具參考性的歐洲模式則是預報為「大陸冷氣團」，可以看出各模式之間的預測有明顯落差。

美國系集模式預報海平面氣壓分布。（圖／賈新興臉書）

賈新興強調，目前「負北極震盪」的訊號明顯，也就是「北極圈冷空氣容易外流」，趨勢將持續到2月10日。對亞洲地區來說，日本、韓國、中國東北才是比較容易受低溫、降雪影響的區域，長江流域以南、台灣這邊則是在北極圈冷空氣外流邊緣，降溫情況不會如上述國家極端。

他表示，短期氣候趨勢預測顯示，2月起至3月上旬氣溫以正常至偏暖的機率較高。降雨方面，從2月中旬起至3月上旬，宜蘭降雨以正常至稍偏多的機率較高。他提醒，2月「到底會不會有霸王級寒流」，預計在下周一、下周二就會有明朗訊號。

NCEP CPC北極振盪指數觀測與預報。（圖／賈新興臉書）

近期天氣部分，賈新興說明，下周三至下周五午後花東山區有零星短暫雨，下周五晚起至下周六有受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨。在這之前，台灣這周末會先迎接濕冷的天氣，除了降溫外，桃園以北、東半部降雨時間長，桃園至嘉義水氣多會出現小雨，嘉義以南也可能飄雨。

明天至下周一受偏強東北季風影響，其中明天苗栗以北及花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以北、宜花東及竹苗以南山區轉有局部雨。晚起至周日受鋒面通過影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。明天至周日清晨，西半部及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。

