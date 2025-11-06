霸王條款助威？7婦人聊天「闖紅燈」過馬路還有人看手機！超扯畫面曝

記者羅欣怡／桃園報導

7名婦人紅燈穿越馬路，一邊走一邊聊天惹議。（圖／翻攝自《爆料公社》）

帝王條款助威？桃園市中壢區7名婦人，日前徒步過馬路時，明明已經紅燈，但7人邊走邊聊天，讓綠燈直行的車輛得等她們通過後才能前進，氣得駕駛怒罵「到底有沒有在看路啊！」平鎮警方指出，行人闖紅燈違規可依《道路交通管理處罰條例》，將處行為人新台幣500元罰鍰。

網友在《匿名公社》PO出一段影片，畫面中，車道上的車輛準備綠燈起步，但才鬆開油門又馬上踩煞車，原來，前方7名婦人眼睛也沒在看號誌燈，一路只顧聊天，雖然走在行人穿越道上，但卻是闖紅燈，緩步前進，讓PO文的網友怒喊：「一個就算了，這他Ｘ的是一群欸！！！邊走邊聊天，到底有沒有在看路。」

7名婦人闖紅燈，駕駛不滿抱怨「有沒有在看紅綠燈」。（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文曝光後，引來網友熱議，紛紛留言「霸王條款鼓勵行人闖紅燈」、「台灣法規笑死人」、「法規寵出來的」、「我也常遇到……真的很無言」、「就斑馬線行人無敵帝王條款啊」。

對此，平鎮警方表示，事件發生於4日上午9時許，7名婦人穿越文化國小附近巷口，行人闖紅燈違規可依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款舉發，將處行為人新台幣500元罰鍰。

7名婦人違反《道路交通管理處罰條例》，可罰500元。（圖／翻攝自《爆料公社》）

警方提醒，桃園市警方規劃今年11月1日至11月30日，執行「行人交通安全大執法」專案，重點執法項目包括「不暫停讓行人」及「行人違規」等，期望透過嚴格執法，提升駕駛人與行人的守法意識，共同建構更友善、更安全的用路環境。

