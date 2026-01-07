霸王硬上弓！川普把委內瑞拉按在地上摩擦 強拿5千萬桶石油

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

美國這次對委內瑞拉的介入與石油操作，不只是粗暴的外交行為，而是一場徹頭徹尾的地緣政治搶劫。它先以軍事和司法名義強行插手政權，再逼迫一個搖搖欲墜的「過渡當局」交出數千萬桶石油，整個過程彷彿「霸王硬上弓」，連最基本的程序正義與國際禮貌都懶得裝樣子。這不是談判，是壓制；不是合作，是征服；不是什麼「戰略布局」，而是把「拳頭就是道理」明目張膽寫在臉上。

美國總統川普周二宣布，委內瑞拉將交出數千萬桶石油給美國。（圖／「The White House」Flickr）

如果說以往的強權干預還會勉強披上一層「維護秩序」「保護人權」的薄紗，這一次幾乎是「赤裸裸」地宣告：我就是要拿你的油，就是要把你的國家變成戰利品展示櫃。抓人，要全球看直播；審判，要媒體天天造勢；談石油，要在鏡頭前報出三千萬、五千萬桶這種數字，好像在拍賣會上高喊價碼。這種操作已經不是遮遮掩掩的黑箱，而是「連遮羞布都懶得拿」的粗暴示範：看好了，強權要東西，就是這樣直接拿走。

國際法在這裡被侮辱得體無完膚。主權平等、自決權、禁止以武力或威脅取得利益，本來是國際社會辛苦建立的最低共識，如今卻被用實際行動踩在腳下，順便冷笑一句：「文件可以留著，留給教科書用。」當政權更替與資源移轉被捆綁成一個交易包裹，當「同意」是在制裁、軍事壓力和政權生死線上被硬擠出來的時候，任何說這是「互利合作」的說法都只是自欺欺人。從語感上看，這更像是被人按在地上逼簽本票，何來平等？

更荒謬的是，這場「霸王硬上弓式」的石油強奪，還被包裝成「協助重建」、「幫助委內瑞拉人民」。強迫別人把國家命脈交出來，然後宣稱這是為了他們好，這種邏輯跟家暴者口中的「我打你是為你好」沒什麼本質差別。唯一的差別只在於規模：這裡不是一個家庭，而是一整個國家被迫吞下「被拯救」的劇本，代價是一代人以上的資源與主權。

在這樣的局面下，那些本可以發聲的國家與國際組織，卻多半選擇裝聾作啞，用幾句乾乾癟癟的外交辭令敷衍過去。大家心知肚明這是一場「強者劫貧」的戲碼，卻在計算軍事條約、貿易協定、金融依賴後，選擇閉嘴。於是，整個國際秩序變成一個巨大的偽善劇場：嘴上仍在吟唱「法治」「人權」「規則」，腳下卻默默為這種「硬上弓式霸權」騰出空間。沉默在這裡，不再是中立，而是共犯。

從心理層面來看，這種連掩飾都懶得掩飾的霸凌，其實曝露了一種深刻的不安全感。當一個國家內部撕裂加劇、民主正當性受損、社會矛盾壓力堆高，對外就更需要一場可以大聲炫耀的「勝利」，來證明自己還是世界老大。抓一個外國領袖來審判，押上一整國的石油做籌碼，對內是安撫焦慮的政治止痛藥，對外則是發出威嚇訊號：看好了，誰不聽話，就可能被這樣處理。這不是自信的霸權，而是心虛的霸凌。

最可怕的是，這種邏輯一旦被正當化，就會變成新的常態。只要一個國家政局動盪、資源豐富，強權就會開始思考如何「法律化」介入、如何「程序化」掠奪，讓未來每一場政變、每一次審判背後，都藏著油田、礦產和港口。國際法就會徹底淪為劇本道具：先寫好「罪名」、排好「程序」、安排好「過渡政權」，最後再把資源移轉寫成「合作條款」。這種劇本一旦反覆上演，世界就會滑向一個更冷酷的時代：誰有拳頭，誰就可以「霸王硬上弓」整個國家。

在這個意義上，對這種行徑保持憤怒，是最低限度的清醒。真正需要警惕的，不只是這一次的石油掠奪，而是整套背後的思維：

把弱國當獵物，把國際法當道具，把「正義」當口號，把「掠奪」當實務。

如果今天連這種赤裸裸、連遮掩都懶得遮掩的霸權都能被默默接受，那麼未來還有什麼底線可言？在這樣的世界裡，不發怒的那一方，往往就是下一個被按在地上摩擦的人。

