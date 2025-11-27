霸王級寒流再現機率低！ 鄭明典：但台灣可能會被「這一風暴」掃到

氣溫距平圖可見北極區域明顯偏暖，代表極渦偏弱，冷空氣易外流。翻攝鄭明典臉書



前中央氣象局長鄭明典昨發文提到，此時出現「極區平流層暖變」相當少見，與2016年台灣出現「霸王級寒流」前狀況相似，引起討論。他今（11/27） 連發兩文，表示在暖化背景下，當年情況再發生機率很低。另也提到「極區平流層暖變」可能出現冬季風暴，而台灣無法排除會被掃到邊！

鄭明典今早先在臉書曬出北極上空約23公里的氣溫變化圖，指出在過去兩星期左右，氣溫相對「快速」上升近20度C，這是一次小規模的「平流層暖變」。氣候上，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，所以這次的特別處是「發生的早」。

廣告 廣告

北極約23公里高空氣溫近兩週上升近20度C，顯見出現小規模的「平流層暖變」。翻攝鄭明典臉書

鄭明典表示，發生的早通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，「和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高」，過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。

對於2016年造成平地下雪的霸王級寒流，鄭明典說，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲，屬於特殊個案，雖然2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

「冷、熱是相對的！」鄭明典下午再於臉書PO出氣溫距平圖，表示現在北極區域明顯偏暖，但是極區偏暖的空氣移到中緯度地區，還會是「很冷」。

他指出，極區偏暖表示極渦偏弱，極區的冷空氣比較容易外流，冷空氣經過的地方就會冷。而目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。

鄭明典說，現在發生中的平流層暖變現象，經驗上可能導致極區冷空氣外流，中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響。

他表示，台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊，所以還是很值得追蹤、觀察平流層暖變的現象和它後續的影響。

更多太報報導

入冬最有感降溫來了！更強冷空氣下週殺到 可能達大陸冷氣團

雲林男阿布達比轉機「突遭武裝人員帶走」 失聯多日傳出好消息：人在杜拜警局

3根能量棒+溪水！25歲裝甲兵墜谷撐6天 「1信念」奇蹟獲救