霸王級寒流再現？鄭明典揭冷空氣外流三大路徑

前中央氣象局局長鄭明典近日在臉書發文指出，根據預報顯示，接下來將出現一波顯著的「負北極振盪」，暖空氣將入侵北極圈，導致冷空氣大規模外流至中緯度地區，可能影響北美洲、歐洲及西伯利亞南下的區域。

負北極振盪。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典在臉書貼出北極振盪指數曲線圖，並解釋黑色曲線代表實際分析值，紅色曲線則是多重預報結果。他指出，當北極振盪指數持續低於-2時，天氣變化便會呈現「負北極振盪」的特徵。這意味著，暖空氣進入北極圈後，冷空氣會沿著特定路徑外流，進一步影響中緯度地區的天氣。

鄭明典表示， 黑色曲線是實際分析值，後端紅線是多重預報（系集預報）的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的負北極振盪。 （圖／翻攝鄭明典臉書）

根據鄭明典的說法，冷空氣外流的主要路徑有三條：第一條是北美洲，目前美國正經歷強烈的冬季風暴；第二條是歐洲，該地區的變動範圍相對較大；第三條則是從西伯利亞南下，對東北亞地區產生影響。鄭明典特別提到，台灣位於這第三條路徑的邊緣地帶，雖然影響有限，但仍需留意後續發展。

不少網友對此現象表達關注，紛紛留言詢問是否代表霸王級寒流即將重現，或冷空氣是否會南下至東亞地區？對此，鄭明典強調，北極振盪指數雖然在中期天氣預報中具有參考價值，但這僅是一個提醒冷空氣流向的客觀數據，無法單憑該指數預測寒流的強度或範圍。

此外，他補充說明，冷空氣的外流與海陸分布有密切關聯，部分地區的冷空氣外流更為顯著，例如北美洲和西伯利亞地區。至於台灣是否會受到明顯影響，仍需持續觀察氣象變化。

根據鄭明典的分析，北極寒潮的影響範圍廣泛且複雜，未來幾天的天氣走向仍需依賴更多數據進行研判。

