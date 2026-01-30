霸王級寒流再臨？美預測模式驚見台北0度！專家：先看看就好

[Newtalk新聞] 美國電腦模式最新預測顯示，2月9日台灣恐迎來極端低溫，強度甚至超越2016年的霸王級寒流，平地不排除出現0度。氣象粉專「觀氣象看天氣」對此分析，雖然北極冷空氣持續外流，但這屬於超過10天的遠期預報，不確定性極高，這類誇張數據「先看看就好」。





根據最新的美國電腦預測模式模擬結果，時間落在2月9日早上8點，高空1500公尺處的「零下10度線」竟然直接壓到了北台灣上空。觀氣象看天氣說明，這是一個「相當誇張的預測」，若依照大氣溫度隨高度變化的原理換算回地面，平地確實「有機會出現0度低溫」。若此預測成真，其寒冷程度將「比2016年的霸王寒流還強」。

觀氣象看天氣表示，目前的氣候背景確實有利於冷空氣南下，因為「負北極震盪的趨勢仍相當明顯」，這代表鎖住冷空氣的極地渦旋較弱，導致「北極冷空氣仍會持續大量外流」往中低緯度擴散。這也是為何近期預報模式頻頻跑出強烈冷空氣南下的訊號。





不過，面對如此驚悚的低溫預報，民眾先別急著恐慌。觀氣象看天氣指出，像這樣「1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高」。該粉專進一步強調，這畢竟是「超過10天的預測模式」，在氣象學上，時間越長的預報「不確定性相當高」。





觀氣象看天氣分析，電腦模式運算久了常會出現極端值，但隨著時間推進，預測通常會修正，「可能下一報冷空氣又沖歪了」。因此對於這個平地0度的預測，粉專建議大家保持平常心，「先看看就好」，無須過度解讀，後續實際的天氣變化仍需持續觀察最新的預報資料。

