霸王級寒流在百年紀錄中並非最極端！鄭明典曝「再度發生機率」

前氣象局長鄭明典今（27）日在臉書分析北極上空的氣溫變化，他提到，過去約兩星期左右，氣溫相對「快速」上升近20度，這是一次小規模的「平流層暖變」。他同時指出，2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

鄭明典以「北極上空氣溫變化」為題發文說，這是北極上空約23公里高空的氣溫變化，在過去約兩星期左右，氣溫相對快速上升近20度，這是一次小規模的平流層暖變！氣候上，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，所以這次的特別處是，發生的早。

鄭明典也說，發生的早通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高！過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。

鄭明典強調，2016的特殊寒潮個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲。2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

