霸王級寒流重現？北極寒潮爆發 鄭明典揭冷空氣3路徑

前中央氣象局長鄭明典表示，預報趨勢上將會有一波相當顯著的「負北極振盪」，北極寒潮爆發，冷空氣外流到中緯度地區，包括北美洲、歐洲，以及由西伯利亞南下；也讓民眾相當關注，接下來是否可能出現像2016年的霸王級寒流。

鄭明典昨在臉書貼出氣象圖，並發文說明，從北極振盪指數曲線圖來看，黑色曲線是實際分析值，後方指數－4的紅線則是多重預報的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的「負北極振盪」。

鄭明典解釋，顯著的負北極振盪，表示有明顯的暖空氣入侵北極圈，使北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生強烈冬季風暴，在說明上會提到負北極振盪，或北極寒潮爆發；另一個冷空氣外流路徑在歐洲，這部分變動範圍比較大；第3個路徑則是由西伯利亞南下。

不少網友好奇，「代表霸王級寒流又要再重現了嗎」、「不知道冷空氣有多大機率外流南下到東亞，會不會出現像2016年那次霸王級寒潮？」鄭明典強調，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但一個指數能表達的資訊還是很有限，應該只是方便提醒注意北極冷空氣流向的一個客觀數據。

鄭明典日前也提到，北極冷空氣外流的第3個方向是東北亞，會影響日本、韓國，台灣也是在影響範圍的邊緣。

