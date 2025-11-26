「霸王級寒流」今冬重現？ 鄭明典曝北極上空罕見巧合

入冬後東北季風增強，台灣各地氣溫逐漸下降，前氣象局長鄭明典今（26）日分享，北極上空出現的「冷暖空氣對峙」的情形，罕見的現象，讓他回憶起2016年年初的霸王級寒流，因為在前一年的年底，北極上空也曾出現過類似現象。

鄭明典在臉書發文指出，大約在北極圈上方23公里高空，目前有兩團相對暖和冷的空氣對峙中，處於極渦發展的階段。一般而言，冬季極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是「極渦」，在冬季前期，通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。

然而，本應該是極渦發展的地方，現在出現了暖空氣，鄭明典認為這是「極區平流層暖變」發生的現象，這麼早發生的情況相對少見，「印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象」。

無獨有偶，氣象專家林得恩日前也引述美國氣象單位今年11月最新研究，根據模式模擬，自今年9月起，反聖嬰訊號持續增強，預估今年冬天反聖嬰可能性破80%，且持續至明年2月（發生機率逾50%）。

林得恩分析，一旦反聖嬰現象出現在冬天，該年冬季到隔年春季，氣溫將比氣候平均值來得低，「冷冬」機率約6成。

