「霸王級寒流」倒數？專家曝「這3天」短暫回暖又急凍

臉書粉專「觀氣象看天氣」上週觀察美國電腦預測模式顯示，2月9日（下週一）1500公尺高度的零下10度等溫線可能南壓至北台灣，推估平地有機會出現接近0度的低溫，強度甚至被形容可能超過2016年的霸王寒流。根據中央氣象署預報指出，今（2日）冷氣團影響減弱，白天氣溫轉暖，留意日夜溫差，預計週五（6日）晚間冷氣團、鋒面來襲，北部、東半部又轉為有短暫雨的天氣，預計這波濕冷的影響將持續至週日（8日）。

氣象署指出，週二開始短暫回暖3天，週五晚間到週六新一波鋒面通過。（圖／翻攝氣象署）氣象署指出，今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫約16、17度，白天仍偏涼，而中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度；降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

平地出現0度「霸王級寒流」倒數一週？專家曝「這3天」短暫回暖又急凍

鄭明典針對霸王寒流說法，認為天氣判斷標準條件不一樣。（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象專家吳聖宇在臉書表示，天氣短暫回暖3天後，週五晚間到週六（6日、7日）清晨，新一波鋒面通過、中層也有短波槽伴隨掠過、底層東北季風再度增強帶來冷空氣影響才會有所改變，晚間開始北部、東北部降雨機會逐漸提高，週六北部、東半部有短暫陣雨，中南部雲量增多，但是後續很快就有乾冷空氣移入，週日（8日）天氣就會明顯好轉，只剩下花東地區還有些零星降雨的機會，其他地方為晴到多雲天氣；根據美國電腦預測模式資料指出，2月9日零下10度線將壓到北台灣，平地有機會出現0度低溫，強度比「霸王寒流」還強。對此，前氣象局長鄭明典表示，將其當作提醒冷空氣可能性就好，不需要過度強調。

