「霸王級寒流」再現？鄭明典曝一罕見情況：和當時情況類似

鄭明典指出，北極圈上空出現「冷暖空氣對峙」的現象。翻攝自鄭明典臉書



今日（11/27）天氣持續受到東北季風影響，各地清晨偏涼，新竹甚至出現入秋以來最低溫10.9度。前氣象局長鄭明典昨日（11/26）在臉書分享，北極上空罕見地在這時候出現「冷暖空氣對峙」現象，讓他想起2016年初曾造成台北市下雪、全台多人被冷死的「霸王級寒流」，在2015年底時也曾出現類似情形。

鄭明典在臉書發文表示，北極圈上方約23公里高空，目前有兩團相對暖和冷的空氣對峙中，不過現在這個時間理應是極渦發展的階段，也就是極區上空日照減少、空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，自然形成逆時針環流「極渦」。

鄭明典說明，冬季前期通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空，如今極渦發展的地方出現暖空氣，基本上就是「極區平流層暖變」的現象，「這麼早發生的情況相對少見，印象中，2016年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」

氣象專家林得恩24日也曾發文提醒，根據美國氣象局今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始發生反聖嬰的訊號有增強的趨勢，尤其今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已衝破80%以上，且持續到明年2月的發生機率，都在50%以上。

林得恩強調，根據過去統計分析，反聖嬰現象發生在冬天時，不但東北季風強度較強、較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，「冷冬」的機率約在6成左右。

