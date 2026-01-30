「霸王級寒流」恐襲台？氣象專家曝最新預測

生活中心／張予柔報導



近期有氣象粉專根據美國模式預估，可能有一波冷空氣襲台，強度恐超過以往的「霸王級寒流」，引發民眾關注。不過，氣象專家賈新興表示，依照目前歐洲模式預測，距離天氣變化仍超過五天，相關資訊尚需持續觀察，不必過度擔心。





美國模式示警「霸王級寒流」恐重演？專家曝最新預測：距天氣變化超過5天

鋒面將影響全台，嘉義以北局部降雨，西半部低雲霧影響能見度，颱風形成機率偏低。（示意圖／民視新聞資料照）

賈新興在臉書指出，從明（31）日到週日（2/1），鋒面將影響台灣，嘉義以北及宜花東地區可能出現局部短暫雨；西半部及金馬地區則因低雲及局部霧影響能見度，提醒民眾出行需注意安全。至於2月3日至5日，菲律賓東方海面可能會有熱帶系統發展的機會，但形成颱風的機率僅有三至四成，機會相對不高。

廣告 廣告





美國模式示警「霸王級寒流」恐重演？專家曝最新預測：距天氣變化超過5天

2月初東北季風將帶來降溫，但「霸王級寒流」可能性仍待觀察。（示意圖／民視新聞資料照）

至於2月6日至7日可能會迎來新一波東北季風，賈新興表示，雖然氣溫會下降，但是否會達到「霸王級寒流」程度仍難以判斷，因為時間距離較久，變化仍需觀察。至於春節期間整體天氣，他預測氣溫將正常偏暖，降雨量則正常甚至偏少，整體天氣穩定，民眾多數可以安心出遊。

原文出處：美國模式示警「霸王級寒流」恐重演？專家曝最新預測：距天氣變化超過5天

更多民視新聞報導

赴日出境一刷護照秒被攔！內行人曝1關鍵：專挑這類人

黃士修嘲諷陳菊後附團購連結！網批：消費民主前輩

房地產CEO出軌網紅女下屬！辦公室激戰片流出

