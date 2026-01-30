「霸王級寒流」恐重演？美國模式示警 賈新興曝最新預測

生活中心／游舒婷報導

有氣象粉專根據美國模式預估，將有一波冷空氣將影響台灣，恐重演「霸王級寒流」，強度甚至會超越。對此，氣象專家賈新興根據歐洲模式預測，認為目前的預報仍超過5天，天氣變化仍需要再觀察。

有氣象粉專預估，2月上旬的冷空氣恐達霸王級寒流等級。（圖／資料照）

氣象專家賈新興指出，明（31）日到週日（2月1日）因為鋒面通過影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，西半部及金馬地區則因為有低雲和局部霧，容易影響能見度，提醒民眾要多加注意。

觀察2月3日到5日的天氣，賈新興表示，菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展的機會，但究竟會不會形成颱風，賈新興直言，僅有3到4成的機率，機會並不高。2月6日至7日可能會迎來新一波東北季風，溫度雖然會下降，但是否有到「霸王級寒流」的程度，賈新興直言，因為時間還久，未來變化仍需觀察。

廣告 廣告

至於春節期間天氣如何？賈新興預測，春節期間氣溫正常偏暖，降雨則正常甚至偏少，天氣整體來說算穩定。

更多三立新聞網報導

徒手爬101掀論戰！陸網熱議他爬62樓墜亡 驚悚畫面被挖出

收中獎發票通知！他點進官網1.6萬飛了 一票苦主驚：差點上當

快檢查！1.49億筆帳密資料庫外洩 Gmail、蘋果、IG全中鏢

新北民調三腳督「極小差距」 他斷言1情況：李四川選情恐崩

