「霸王級寒流」2月重現？ 賈新興曝最新預測

專家針對「2月9日平地恐剩0度，冷空氣強度比2016年霸王寒流強」一事說明。（圖／翻攝自臉書＠look.weather.typhoon）

根據美國模式預測，2月9日前後1500公尺高度零下10度線恐將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，冷空氣強度比2016年的「霸王寒流」還強。對此，前氣象局長鄭明典表示這類預告模式並不少見，直言超過10天的預測模式不確定性相當高。

日前氣象粉專「觀氣象看天氣」發文透露，最新美國電腦預測模式在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫。粉專直呼「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。」

不過粉專也補充，雖然負北極震盪趨勢相當明顯，即為大量北極冷空氣外流不斷，但要出現「1500公尺高度零下10度線壓境」的機率偏低，加上這是超過10天的預報，不確定性高。

針對2月8、9日是否會有「霸王級寒流」，氣象專家賈新興指出，根據美國系集模式預報，有30分之17、約一半的機率，2月9日有較強冷空氣的機會；不過歐洲系集模式預報顯示機率不到一半。

賈新興表示，綜合研判之下，這兩天有機率溫度會很低，但仍有很大變數，因此等日期接近再做研判會比較準確。

對此，鄭明典則發聲表示，類似的預告在模式裡並不少見，現階段暫時當作其中一個可能性即可，2月中旬的確不排除偏強冷空氣。

