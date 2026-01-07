霸王茶姬女員工「徒手打奶茶」 遭炎上被炒了

中國知名手搖飲品牌「霸王茶姬」近日爆發嚴重食安爭議。（圖／翻攝自抖音@YYQX）





中國知名手搖飲品牌「霸王茶姬」近日爆發嚴重食安爭議。位於福建漳州的一間分店，流出一段女店員製作飲料的影片，畫面中該名員工不僅全程未配戴手套，更將整隻手伸入杯中攪拌，引發外界譁然。儘管該員工聲稱當時已經打烊，且使用的是報廢原料，但官方仍對該分店祭出無限期停業處分，並開除涉事員工。



根據網路上流傳的影片顯示，該名女店員在製作飲品時完全未遵守衛生規範。她直接徒手抓取冰塊、擠壓檸檬，甚至在傾倒紅茶與牛奶時液體四溢，宛如在清洗雙手；影片最後，她更直接將整隻手伸進杯內翻攪飲料，畫面極度不衛生，讓不少看過的網友直呼噁心，難以接受這樣的製作過程。

廣告 廣告



針對這起風波，涉事女店員事後解釋，拍攝當下已經是打烊時間，且使用的是即將報廢的原料，純粹是為了「玩哏」拍攝搞怪影片，並非販售給客人的飲品。



然而，這樣的說法並未平息輿論，也未獲品牌方諒解。霸王茶姬官方隨即發布聲明指出，該涉事分店即日起遭到無限期停業整頓，除了該名女員工已被立即解雇外，相關責任人包括店長及區督導也連帶遭到降職處分。品牌方強調，後續將全面加強員工的教育訓練與衛生監管，嚴防類似荒唐行徑再次發生，以維護消費者信心。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

隔海也震！福建學生摸黑驚叫 宿舍深夜奔逃

宜蘭7.0強震！ 福建、浙江、沖繩都有感 網友：整棟樓都在搖

廈門機場外道路淹成河 室內漏水變「水濂洞」

