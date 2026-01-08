霸王茶姬店員「徒手攪拌奶茶」影片瘋傳 門市遭殃了

近日，茶飲品牌「霸王茶姬」因一段「徒手攪拌奶茶」影片引發輿論風暴。影片中，一名身穿霸王茶姬工服的女店員未戴手套，徒手擠壓檸檬或橙片後，直接將手伸入杯內攪拌飲品，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，相關話題於近日登上微博熱搜，不少網友質疑其嚴重違反食品安全規範，對品牌形象與飲品衛生產生疑慮。

綜合香港01與紅星新聞報導，影片作者曾在留言區回應稱，拍攝時間為晚上9時、尚未正式打烊，後又改口表示飲品為打烊後需報損的廢棄物料，僅為娛樂擺拍，並強調拍攝前已洗手。然而相關說法未能平息爭議，多數網友直言無法接受，認為即便為報廢品，員工在工作場域內仍應遵守基本衛生規範，影片恐加深消費者對品牌管理鬆散的負面印象。

霸王茶姬员工做“印度奶茶”玩梗，官方：员工因违规和诚信被辞 今天刷到霸王茶姬的通报，福建漳州那家宝龙广场店算是彻底栽了。起因是店员刘某穿工服拍了段 “印度奶茶”… pic.twitter.com/yfd3ALrP6L— 阿Rain📸（蓝V互关） (@KUGQS172) 2026年1月6日

不少網友看到這條影片，紛紛發文批評霸王茶姬「噁心」、「再也不喝」、「花20塊買的奶茶你給我喝這種東西，天塌了」。但也有其他網友說，一看就是在「擺拍」，想要流量。還有其他霸王茶姬職員發文解釋，這個不會給顧客喝的，「她可能是在玩梗，在玩報廢的材料」。

事件延燒後，涉事帳號已設為私密，影片亦遭刪除。霸王茶姬客服回應表示，已記錄相關情況並交由內部跟進核查。另有記者依據作者IP位置致電福建漳州一門市，店方稱影片拍攝者並非該店員工，並強調門市報廢物料皆直接銷毀，不可能允許員工利用廢料拍片，若真發生類似情形，依公司規定恐面臨開除甚至停業整頓。

霸王茶姬於近日發布官方聲明，確認影片拍攝地點為福建漳州龍文寶龍廣場店，涉事店員為跟風網路熱梗博取流量，在即將打烊時使用當日報損廢棄物料擺拍，拍攝結束後物料即場倒掉，未對外銷售。品牌表示，該員工事後曾試圖以「打烊後操作」掩蓋錯誤，已嚴重違反公司規定，決定將其辭退；涉事門店即日起無限期停業整頓，門店店長及區域督導亦因管理失職遭到降職處分。

@8world.news 中国茶饮品牌霸王茶姬一名工作人员徒手制作奶茶的视频，引发网民对食品安全的担忧。霸王茶姬事后证实，涉事员工已解雇。#chagee #茶姬 #China #中国 Auto translation might not be accurate. Click to see original. ♬ original sound - 8视界新闻网 - 8视界新闻网

