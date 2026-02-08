「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄

台籍網紅「霸王餐名媛」Pei Chung目前仍遭羈押。IG@lu.pychung

台籍網紅「霸王餐名媛」Pei Chung多次在威廉斯堡高級餐廳吃霸王餐遭捕至少10次，去年消息爆出後，目前仍羈押於惡名昭彰的雷克斯島（Rikers Island）監獄。原訂4日進行刑事庭訊，Pei Chung卻繼去年12月後再度拒絕出庭應訊，法官考量其精神鑑定報告尚未完成，裁定不再強制押送，而是繼續羈押至3月5日。

帶攝影燈光討「免單」 刷卡失敗竟提議肉償

Pei Chung過去在紐約藝文圈相當活躍，消費時總是身著華服並攜帶全套燈光與攝影設備，以網紅身分要求發文抵餐費，若遭店家拒絕，她拿出的信用卡往往也無法過刷。更有受害店家向外媒透露，她曾荒謬提議要以「身體」換取免單。檢方調查發現，Pei Chung目前不僅面臨多項服務詐欺指控，其學生簽證也早已到期，屬於滯留美國，目前移民單位已發布拘捕令，未來極可能面臨遣返。

廣告 廣告

Pei Chung以假名媛身分到處吃霸王餐。IG@lu.pychung

精神鑑定因「大停電」延宕 14萬保釋金湊不齊

針對庭審延期，Pei Chung的律師解釋並非有意拖延，而是原訂在監獄進行的精神鑑定因大規模停電而被迫取消，導致目前無法判斷她是否具備受審能力。律師也透露，正積極聯繫Pei Chung在台灣的家屬，希望能籌足4500美元（約新台幣14萬元）的保釋金，然而她與親友幾乎斷絕往來，目前籌款進度停滯。

昔日派對常客變「霸王餐天后」 唏噓她曾是藝文圈寵兒

Pei Chung遭關押超過3個月，其昔日好友對此感到意外。友人表示，在事件爆發前，她曾是紐約派對與古典音樂活動的常客，社交風格高調且熱情，經常邀約好友看展，甚至曾被視為社交圈的寵兒。



回到原文

更多鏡報報導

雪碧新加坡入境遭遣返！「小黑屋」扣手機翻看私密照 當地移民局曝背後原因

諸哥亮來了！除夕夜合體陳美鳳超催淚 她揭秘大哥當年「無腳本」神功

陳為民無預警拋頻道停更公告！認了面臨「創立最大危機」求救：再給一點時間

具俊曄天天以淚洗面守墓一整年 命理師揭「陰陽夫妻」緣分：大S從未離開