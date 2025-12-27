霸總宋威龍遇趙今麥擦火花 高甜「驕陽」霸熱搜

「驕陽似我」由宋威龍(左)、趙今麥主演，劇情充斥霸總與高甜元素。(取材自微博)

由顧漫原著並擔綱編劇，宋威龍、趙今麥領銜主演的都市愛情劇「驕陽似我」，開播以來引發追劇熱潮，目前騰訊視頻站內熱度峰值已超27097，刷新騰訊視頻2025年現偶劇最快破27000紀錄成績。「驕陽似我」霸總、高甜劇情，已多次登上熱搜總榜。

新京報報導，「驕陽似我」由西嘻影業、騰訊視頻出品，西嘻影業製作，故事講述家境優渥的女孩「聶曦光」（趙今麥飾），大學時期曾單戀才子莊序，畢業後以隱藏身分進入父親的公司從基層做起，遇見空降的霸道副總經理「林嶼森」（宋威龍飾），林嶼森因誤會對聶曦光嚴苛，卻被她的韌性與真誠打動；聶曦光也在林嶼森坦誠的追求中逐漸看清自己想要的愛情，兩人從針鋒相對到擁抱真愛。

報導稱，「驕陽似我」對情感的刻畫細膩而生動，例如林嶼森會在聶曦光迷茫時提供建議，卻不替她決定；聶曦光在他情緒低落時給予溫暖，卻不越界干涉。他們展露脆弱，也成為彼此堅實的後盾。這種「清醒相愛」的模式，呼應當下年輕人對健康親密關係的嚮往，即愛情不是彼此消耗，而是在陪伴中共同成為更好的自己。

儘管趙今麥在劇中穿的衣服有許多高奢品牌，但妝造仍被一些網友吐槽「老氣」、「便宜貨」、「土」、「沒有一絲青春氣息」，也有粉絲認為，相較之下，趙今麥和宋威龍的顏值顯得更加抗打，也是該劇特色。

