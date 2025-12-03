霸總，你愛說笑了1／演完檢察官又演醫生 王傳一轉型玩相聲：其實我有莫名喜感

原本對相聲只是聽了感覺好玩，漸漸衍生出興趣，到現在決定讓傳統與新潮互相衝擊，王傳一期望達到各種兼容並蓄的不正經。

印象中的王傳一，近期都接演很嚴肅的角色，無論是電視劇《八尺門的辯護人》的檢察官，到大愛劇場《在光裏的人》的偏鄉行醫醫生，給人一種剛正不二的形象。所以當他宣布，跟相聲大師朱德剛一起搭檔，挑戰《壹加一剛好比三小》的相聲脫口秀，儼然要開始轉型了。

相聲就是要讓人聽了哈哈大笑，無論如何都屬於喜劇的範疇，王傳一顯然不是太愛搞笑的人，但他說自己是冷面笑匠，「我不是外放型的，就是突然間會講幹話的。我是那種，慢慢觀察大家，然後才找機會講笑話的人。」

認真搞笑 他們覺得我有莫名喜感

大概從出道第5年起，王傳一漸漸地發現這就是自己的風格。在很多戲劇節目的幕後花絮，會常常看到他搞笑的一面。如果認真研究起來，他解釋喜劇常常就是別人的悲劇，「我觀察到周遭的親朋好友，他們都覺得我其實有一種程度的幽默，只是我屬於那種收斂型的、有種莫名的喜感。我想，可以把這種不一樣的喜劇呈現出來。」

就像在旅遊體驗節目《請問今晚住誰家》，王傳一的風格就不像其他主持人走誇張路線，「我有一定程度的打工經驗，比較容易上手，所以乾脆就跟導演討論，不如我就很順、認真去做。假使要我故意出糗、或者偶爾真的不會的時候，當然沒有問題。但那都是真實的情緒，只是在那個當下，我選擇比較誇大的模式。我對表演，一直以來也都是這樣的態度。」

當然想挑戰相聲，其實就是王傳一今年有機會演出舞台劇《情人哽裡出西施》，「從歌手出道到演員、主持、舞台劇的參與者，慢慢走出舒適圈、嘗試一些不同的東西，理由是想要接下來在50歲前，趁著還有體力的時候，趕緊來做些不一樣的嘗試，留下一點回憶。」也因為參與舞台劇演出，被《在光裏的人》導演林宏杰發現，王傳一私底下跟朱德剛的相處、談話都很有意思，建議他們不如一塊創作，於是《壹加一剛好比三小》就誕生了。

